Att smittkurvan vänder låter bättre än det är

Sverige kan nå toppen på den andra vågen runt lucia. Detta hoppfulla budskap hamnade i nyhetsfokus på torsdagen när Folkhälsomyndigheten presenterade ett scenario.

Det är begripligt att människor uppfattar en förestående vändning som något positivt. Vi behöver ett ljus i änden av den mörka tunnel som vi befinner oss i nu. Osäkerheten om hur länge vårt liv ska begränsas av farsoten tär.

Men den skisserade andra vågen är inte rolig. Höjden och längden på kurvan innebär många svårt sjuka och döda under flera månader, precis som i våras. För varje lucka vi öppnar i julkalendern kommer fler svenskar att behöva sjukhusvård. Vändpunkten kommer först efter många veckor med de hårdare lokala restriktionerna.

Fortfarande upptäcks omkring 5.000 smittade om dagen, och fler ska det bli. Om scenariot, som Folkhälsomyndigheten räknat ut, blir verklighet dröjer det ända till januari innan vi är tillbaka på de redan höga smittotal vi har i dag. Det förutsätter också, som generaldirektör Johan Carlson säger, att ”vi har en god följsamhet i samhället, annars får vi en sämre utveckling”.

Scenariot borde därför ses som en varningssignal. Även Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, lägger fram en dyster prognos för Sverige med de nuvarande åtgärderna. Men pandemins framfart är inte ödesbunden eller av naturen given.

Varför ska svenskarna acceptera både många döda och regionala restriktioner – som gäller i månader i stället för veckor eftersom kurvan inte viker ner tillräckligt mycket och snabbt?

Våra grannländer har mycket lägre smittonivåer, och därmed mycket färre döda. I Finland hittar man till exempel knappt 500 smittade per dag, vilket motsvarar 78 nya fall per 100.000 invånare, medan Sverige är uppe i hela 621. Belgien och Irland, som låg riktigt illa till för en tid sedan, har genom tuffa insatser fått ner smittan långt under den nuvarande i Sverige. Strategi och åtgärder spelar roll.

Att sätta in en beskare medicin för att trycka ner smittan rejält kan vara mindre smärtsamt än vår långvariga mildare kur.

Ett långdraget förlopp på höga smittonivåer är inte att föredra. Att sätta in en beskare medicin för att trycka ner smittan rejält kan vara mindre smärtsamt än vår långvariga mildare kur. Det gäller även för näringslivet.

Flera nationalekonomer, med Lars Calmfors i spetsen, konstaterar att Sverige hittills inte kommit nämnvärt bättre undan ekonomiskt än övriga nordiska länder (Expressen 27/11). Däremot har vi mångdubbelt fler döda.

Sverige behöver nu stänga ner mer under ett begränsat antal veckor, och därefter öppna och smittspåra och isolera fler. Företag som i praktiken då får näringsförbud måste erhålla ekonomisk kompensation av staten. För att pressa ner kurvans lutning snabbare borde beslutsfattarna också till exempel överväga distansundervisning på gymnasiet fram till jullovet. Samt rekommendera munskydd.

För Sverige står betydligt mer på spel än jul- och nyårsfirande.