Ledare: Även Kina tjänar på en oberoende coronautredning

Något var skumt redan från början. Visserligen meddelade Kina på nyårsafton 2019 FN-organet WHO att ett tidigare okänt virus vållat svåra lunginflammationer i staden Wuhan. Men samtidigt var mörkläggningsoperationen i gång. Människor som larmade, som läkaren Li Wenliang som avled i covid-19 i februari 2020, tystades av polis och myndigheter.

Inte heller nu, när långt över tre miljoner människor har dött världen över, är frågorna om coronavirusets ursprung besvarade. Därför är det bra att president Joe Biden har beställt en ny genomlysning från USA:s underrättelsetjänster.

Huvudtesen har varit att viruset i slutet av 2019 på något sätt flyttade från djur till människa. Misstankar har riktats mot en livsmedelsmarknad i Wuhan. Några handfasta bevis har dock såvitt bekant aldrig hittats.

Detsamma gäller en konkurrerande teori om att coronakällan skulle vara ett högrisklaboratorium vid Wuhans virologiska institut. Forskare skulle ha ”tillverkat” eller, snarare, identifierat viruset i naturligt tillstånd och experimenterat med det.

Detta är dessvärre en röd tråd: Kina och Kommunistpartiet har försenat och motarbetat försöken att nå klarhet.

Skälet till Bidenadministrationens utredning är i någon mån uppgiften om att tre anställda vid Wuhanlaboratoriet insjuknade redan i november 2019 med symtom som liknar covid-19. Men underrättelseorganen i USA är oense. Det är just frånvaron av konkreta spår som föranleder undersökningen.

Donald Trump slår sig för bröstet och hävdar att han har haft rätt hela tiden om det ”kinesiska virus” som skapats för att skada honom politiskt. Hans förkärlek för vilda konspirationsteorier bäddade för skepsis, och i vanlig ordning lade han aldrig fram några bevis. Det betyder inte i sig att sådana inte går att leta fram.

”Labbläckan” har funnits med i diskussionen från start. Mystiska sjukdomsfall i Kina under hösten 2019 har också varit kända förut. Med den kännedom som nu finns om asymtomatisk smitta kan vi inte utesluta att viruset har cirkulerat oupptäckt, även bland laboratoriepersonal i Wuhan.

WHO har utrett coronavirusets ursprung – och ändå inte. I januari 2021 släpptes ett internationellt forskarlag sent omsider in i Wuhan. Men de kinesiska myndigheterna visade bara vad de ville visa, och dit hörde inte centrala data och dokumentation. Slutsatsen blev att det var ”extremt osannolikt” att smittan härrörde från ett laboratorium, för så ville Kina ha det.

Rapporten hade stora brister, och det är därför WHO:s ledning förespråkar nya undersökningar. Australiens krav på en verkligt oberoende utredning har däremot ilsket tillbakavisats av regimen i Peking, som straffade inblandningen i ”inre angelägenheter” med ekonomiska sanktioner.

Detta är dessvärre en röd tråd: Kina och det härskande Kommunistpartiet har försenat och motarbetat försöken att nå klarhet. Diktaturen har skrutit om sin förmåga att besegra viruset, men dolt statistik och bekämpat allt som ifrågasätter den officiella ”sanningen”. I stället har lösa rykten spridits om att smittan kommer från importerat fruset kött eller andra utländska härdar.

Vid WHO:s årsmöte, som inleddes i veckan, är corona ett givet ämne. Där hörs förslag om ett mer robust kontroll- och förvarningssystem, och kanske en internationell pandemikonvention som reglerar hur världen ska förebygga och hantera framtida utbrott.

Hur mekanismerna än ser ut borde globalt samarbete vara en självklarhet. Även Kina skulle tjäna på det. Men utan transparens, och utan att länderna kan lita på varandra, är det svårt att få det att fungera.

Kanske får vi aldrig reda på hur det senaste coronaviruset föddes. Men även när diktaturer stänger dörren ger forskningen inte upp. Det har alla nytta av nästa gång.