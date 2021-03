Ledare: Bisarrt att Löfven slätar över Vänsterpartiets stöd till diktatorerna

Statsminister Stefan Löfvens uttalande i den nya intervjun med DN är så bisarrt att man undrar om han helt missuppfattade frågan, eller bara satt och tänkte på annat.

Frågan lyder: ”S lutade sig under många år mot VPK när det partiet hade nära relationer till kommunistiska regimer. Varför skulle inte borgerliga partier kunna hålla en liknande distans till ett samarbetsparti?”

Nyckelmeningen i Löfvens svar: ”Jag har aldrig uppfattat att VPK inte stod upp för demokratin.”

En man född 1957, som vigt sitt liv åt fackföreningsrörelsen och politiken men ändå lyckats missa att dåvarande Vänsterpartiet Kommunisterna, numera V, gång på gång manifesterat ett komplett demokratiförakt? Låt oss friska upp statsministerns minne.

Under andra världskriget följde partiet, då under namnet SKP, lydigt sin ikon Stalin i fotspåren. Man stöttade Sovjet under kriget mot Finland och gav muntert vänstertummen upp åt Molotov-Ribbentrop-pakten där Stalin och Hitler delade upp Europa.

Efterkrigstiden var en lång period av svassande för de kommunistiska diktaturer som förtryckte och massmördade såväl sina egna som andras medborgare. Kommunismens dödstal är omdiskuterat, med rimliga uppskattningar mellan 50 och 100 miljoner människor.

Tveklöst är att under tiden skickade VPK hyllningstelegram till mördarna, det gjordes pompösa besök på partikongresser och det togs emot bidrag i rubel. Inte minst hyllades gärna Sovjets totalitära system som överlägset det västliga, som tillät fria val och politisk opposition.

Så sent som 1987 slog partiprogrammet fast: ”socialismen som ekonomi uppvisar storslagna resultat”. Kanske tänkte de på brödköernas storslagna längd? Då hade för övrigt den förra partiledaren, Jonas Sjöstedt, varit medlem i VPK i nio år.

”Kommunister och socialdemokrater har alltid varit i luven på varandra”, säger Stefan Löfven i DN-intervjun. Det är delvis sant. S regerade obekymrat Sverige med VPK som stödparti, men samtidigt fördes en hård kamp mot kommunistiskt inflytande på arbetsplatser och i fackföreningar.

Socialdemokraterna till och med bildade en egen, högst obskyr underrättelsetjänst, IB, för att bekämpa det kommunistiska inflytandet. Då undrar man ju: Varför, om nu VPK med Löfvens ord ”stod upp för demokratin”?

Det är uppenbart att Stefan Löfven vill tona ner Socialdemokraternas samröre med V för att bättre kunna angripa borgerliga partiers närmande till SD. Men självklart kan man vara starkt emot samarbetet och SD:s politik – och lyfta fram partiets nazistiska förflutna – utan att därför kliva omkring och ursäkta VPK:s skamliga kommunistiska gårdag.

De odemokratiska reflexerna är heller inte bara historia bland företrädare för Vänsterpartiet. Ungdomsförbundet förespråkar fortfarande öppet ett kommunistiskt samhälle. Bara häromdagen skrev en V-politiker på Twitter, Daniel Pérez Wenger, att hans ”hjärtefråga” är ”Fängsla Irene Svenonius”. Komplett med förklaringar om att allt är ”tillspetsat”, givetvis. Lika tillspetsat som när Donald Trump leder sina fans i talkören ”Lock her up” om sina politiska motståndare.

Samme Pérez Wenger har tidigare slagit fast att ”Alla snutar ska rakt in i finkan efter revolutionen”. Men när vänsterpartister fortfarande talar om hur de ska förstatliga företag, hyllar diverse kommunistiska diktatorer och drömskt pratar om sin revolution – då får det inte fäste, det flyter liksom bort i den offentliga dimman.

Den nya partiledaren Nooshi Dadgostar har ett stort ansvar för att rensa ut kommunistiska restprodukter i V. Och Sveriges statsminister har ett ännu större ansvar för att inte släta över sitt gamla stödpartis antidemokratiska historia.

