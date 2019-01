När talmannen Andreas Norlén den 2 oktober förra året gav Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regeringsbildning citerade han inledningsraderna i ”Två städer”, Charles Dickens roman om franska revolutionen: ”Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta.”

De månader som gått sedan dess har bekräftat att citatet var välvalt.

I dag får Sverige av allt att döma en ny, eller snarare nygammal, statsminister. Det har varit en utdragen och skakig process. Hösten 1917 var en av Norléns föregångare, första kammarens talman Hugo Hamilton, med om en nästan lika rörig (men inte fullt så långdragen) regeringsbildning. Den slutade med att liberalen Nils Edén blev statsminister i koalition med Social­demokraterna. Inför finalen gav Hamilton i sin dagbok uttryck för luttrad frustration:

”Det är emellertid något eget att herr Edén, som under hela valkampanjen så hetsigt strävat efter det mål, inför vilket han nu står, ej under denna tid förberett saken lite bättre. Man tycker verkligen att den Edén-Brantingska ministären borde varit klappad och klar för ett halvt år sedan.”

Andreas Norlén har rimligen känt något liknande åtminstone någon gång under de månader som gått sedan han serverade sin första kopp kaffe. Eller några gånger. Eller rätt många. Medborgarna å sin sida kan kanske i mörka stunder ha sagt sig att det där med att ”köra ända in i kaklet” är väl ok, men måste det betyda att man kör ända ut i kacklet?

Är det vad politikerna sysslat med? Tjafsat? Svar nej. Regeringsbildningen har framför allt varit en nyttig lektion i villkoren för partipolitik i ett post­kollektivistiskt välfärdssamhälle. Och politikerna har visat sig både från sina bästa och sina sämsta sidor.

De tidigare blocken splittras, men ersätts inte av nya

Det sämsta har varit underskattningen av väljarnas intelligens. Vi förstår mer än vad de personer som formulerar politikernas talepunkter tycks tro. Därför borde Annie Lööf mycket tidigare och tydligare ha artikulerat att man inte kan vara två herrars tjänare, att löftet att avsätta Stefan Löfven och löftet att hålla Jimmie Åkesson borta från makten inte båda kunde hållas och att det senare löftet var av en annan natur och dignitet än det förra.

Den besvikne Ulf Kristersson å sin sida gör nu gällande att L och C låtit sig ”luras” av Löfven och givit Vänster­partiet ”veto”. Han upprepar därmed just de argument mot sina egna rege­ringsalternativ som han vecka ut och vecka in avfärdat. Gisslan hos SD? Alls icke. Stämmer inte alls. Nix. Man skulle bara vara modig och köra ”allians­politik” ända in i bassängkanten trots att man, till skillnad från den regering som nu kommer till stånd, hade varit beroende av ett ytterlighetsparti i varje viktig omröstning.

De bästa sidorna då? Annie Lööf och, inte minst, Jan Björklund har bevisat att ideologi och grundläggande värderingar faktiskt kan ha en utslagsgivande roll också i svensk inrikespolitik.

På ett nästan övertydligt sätt har det också klargjorts att blockpolitikens tid slutgiltigt är över. Den byggde på kvardröjande föreställningar om ett samhälle strukturerat av kollektiva intressemotsättningar; löntagare kontra arbetsgivare, arbetare kontra företagare och så vidare. I ett på gott och ont individualiserat och globaliserat samhälle som det svenska skär nu andra konflikter än de fördelnings­politiska rakt igenom de gamla befästningslinjerna. De tidigare blocken splittras, men ersätts inte av nya utan av mer eller mindre tillfälliga allianser. Överenskommelsen med S gör inte den liberala mitten röd.