i den färska HBO-filmen ”Brexit.The uncivil war” får den excentriske spinndoktorn Dominic Cummings (i Dominic Cumberbatchs gestalt) en uppenbarelse när han i sängen läser en bok om föräldraskap.

Han har som kampanjledare för ”Vote Leave” tidigare klurat fram en slogan: ”Take control!", ta kontrollen. Nu inser han att det inte är vad den blivande Brexit-majoriten vill. De drömmer om något annat, men nästan likalydande: "Take back control".

Det är "take back", ta tillbaka, som är det centrala. Det är det denna kollektiva längtan som ska driva Storbritannien ut ur EU. Det är på denna förhoppning hela kampanjen ska byggas.”Take back control! Ta tillbaka kontrollen.

Det är detta det handlar om, säger Cummings, känslan av att ha blivit berövad något man en gång ägt: makten över det egna livet, framtidstron, tillförsikten, tillhörigheten. Det är en känsla som lätt låter sig omvandlas i vrede, frustration och fantasier om hur det som förlorats ska kunna återerövras.

Take back control! Och hur blev det? På tisdagskvällen röstade det brittiska parlamentet ner det utträdesavtal Theresa May och EU med stor möda förhandlat fram under två år. Röstsiffrorna blev förödande, parodiska 432 mot och 202 för.

Nu finns ingenting kvar utom den hårt prövade, nästan osannolikt stryktåliga, premiärministerns förhoppningar om att EU ska förbarma sig över henne och Storbritannien och hitta på någon magisk formel som gör det möjligt för landet att lämna unionen under civiliserade former.

Ta tillbaka kontrollen! I stället kaos, förnedring och politisk kapitalförstöring. De 432 parlamentsledamöterna som röstade nej är eniga bara om en enda sak: nej till avtalet. Utöver detta är passionerat och ofta kompromisslöst för helt olika och rakt motsatta ting. Hård Brexit, ingen Brexit alls, nyval, ny folkomröstning.....och en och annan skulle säkert inte ha något emot att återinsätta Bonnie Prince Charlies ättlingar på tronen.

I stället för att vara en konstruktiv kraft i EU slösar Storbritannien bort sin energi på avancerat självskadebeteende.

Den brittiska excentriciteten är på många sätt underbar. Inga röda, gula eller gröna voteringsknappar här. I stället en ostyrig flock parlamentariker som vrålar ”aye!” och ”no!” och röstar genom att traska in och ut ur rum. "Britons never, never, never shall be slaves" och så vidare.

Men "Britannia rule the waves"? Ett Storbritannien som suveränt behärskar vågorna och vindarna? Inte just nu Just nu kommer man snarare att tänka på ” The Ship of fools”, dårarnas skepp som obevekligt driver mot klipporna och undergången, medan besättningen grälar om kursen och om vem som ska ha befälet på kommandobryggan.

Bland alla de bilder från demonstrationerna för och emot Brexit som flimrade förbi under tisdagen fanns en videosekvens som det gjorde ont att se. Britter som brände EU-flaggan. Den Europeiska unionen är det hittills mest framgångsrika försöket att skapa ett politiskt ramverk för att garantera freden, friheten och välståndet i Europa. Storbritannien, demokratins, liberalismens och den (excentriska) individualismens europeiska fosterland hör självklart hemma där. Vi behöver britterna, vi behöver dem verkligen inte minst nu, när nynationalismen eroderar unionen inifrån.

Men istället för att vara en konstruktiv kraft i EU slösar Storbritannien bort sin energi på avancerat självskadebeteende. En tragedi. Britterna kommer att bli fattigare utan EU. EU kommer att bli fattigare utan britterna.

Om mitt eget livs mest euforiska politiska händelse är Berlinmurens fall så är den dystraste Brexit, den förfärliga sommarnatten 2016 då jag strandad på ett hotellrum i Göteborg med tv:n påslagen tvingades inse att det faktiskt inte finns någon idé så dåraktig, destruktiv och osannolik att den inte förr eller senare kan förverkligas.

Theresa May såg plågad ut efter omröstningen. Men hon lovade att streta vidare. Hon är ju den inkarnerade ”duktiga flickan” som alltid gör sin plikt, och därför blir hånad. Hon bör istället trots allt hedras för sin vilja och ork att trots allt försöka göra det hon anser vara det bästa av en hopplös situation.

För hennes företrädare, den vattenkammade Eton-gossen David Cameron, som drog igång hela detta elände och sedan sorglöst nynnande vände röran ryggen, borde det däremot finnas en särskild plats reserverad i historiens skamvrå.