Dags för LO att kasta loss från partiet

Ingen kan ta ifrån Stefan Löfven att han höll ett lysande tal den första maj 2020. Detta tack vare att det inte var ett förstamajtal, utan en reflektion, närmast en predikan, över ett Sverige hukande under coronaviruset. Den som stod vid mikrofonen under det digitala förstamajfirandet var statsministern, inte partiledaren.

Inte en röd fana fanns inom synhåll, bara tre svenska flaggor. ”De partipolitiska konflikterna får vänta. Vi går igenom detta som ett land, ihop.”

Det är så här Stefan Löfven hittills tagit sig igenom coronakrisen, genom att sänka konfliktnivån och själv ta ett kliv tillbaka. När han uttalat sig har det inte varit om nationella smittspridningsstrategier utan genom att förmedla husmorsråd av typen ”tvätta händerna och håll avståndet”.

Hittills har strategin gett utdelning. Den kritik och det tvivel som uttryckts om den svenska bromsstrategin har drabbat statsepidemiologen Anders Tegnell och andra myndighetsföreträdare, inte regeringen. Socialdemokraterna klättrar snabbt i opinionsmätningarna.

Men det som stiger upp kan snabbt falla ner. Löfven har rätt i att ”det kommer en dag då krisen är över”. Då kommer människor att sörja sina döda, de kanske har förlorat sitt arbete, de kanske fortfarande själva har fysiska och psykiska sviter av sjukdomen. Då kommer strategier att utvärderas på allvar, och då kommer det inte göra någon skillnad hur mycket ministrarna valt att lyssna på experterna. De som bär ansvaret är regeringen.

Det blir allt svårare att argumentera för varför LO ska vara sammanvuxet med ett parti vars politik de allt som oftast direkt avskyr.

Men arbetarrörelsens dag 2020 hade en tydlig för- och eftermiddag. Sällan har väl rörelsens kluvenhet framstått tydligare än när Löfven avlöstes framför kameran av LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Två av de svenska flaggorna var utbytta mot röda, och det lågmälda, närmast vädjande tonfallet ersatt av ett utspel och ett röstläge som absolut inte litade på modernt hittepå som mikrofoner.

Thorwaldssons budskap var också väsensskilt och kan sammanfattas i fyra ord: Upp till kamp. Kamp mot klassamhället, mot ”det nyliberala projektet”, för välfärd, mot vinstintresse, för höjd a-kassa, för ett radikalt kursbyte.

Sammanvävningen mellan staten, Socialdemokraterna och LO har länge varit både osund och ologisk. Sällan har detta varit så tydligt som 1 maj 2020. Statsministern och LO-basen talar på samma direktsända arrangemang, under samma huvudrubrik – men hela Thorwaldssons framträdande är ett frontalangrepp på det samhälle som till stor del formats under Löfven.

Under coronakrisen har fackföreningarnas roll hamnat under skarp belysning. Inte minst LO:s medlemmar har hamnat under stark press; det är svårt att jobba hemifrån om du är anställd inom pappersindustrin eller kör taxi. Den fackliga organisationen är ovärderlig, inte minst i dessa tider.

Samtidigt sympatiserar allt färre LO-medlemmar med Socialdemokraterna. I oktober i fjol visade en undersökning av Sifo på uppdrag av Expressen att S för första gången inte ens var största parti i LO – SD hade kört om.

Ingen kan förneka de historiska banden mellan LO och S. Inte heller den krassa verkligheten att båda parter hittills tjänat på samverkan.

Men det blir allt svårare att argumentera för varför LO ska vara sammanvuxet med – och ge stora pengar till – ett parti vars politik de allt som oftast direkt avskyr, och vars stöd bland medlemmarna eroderas alltmer. Om LO på allvar vill se ett kursbyte för Sverige kunde de börja med att erkänna att de själva haft handen på ratten i etthundra år, och fundera på att släppa taget.