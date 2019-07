De nya ”konservativa” är konservatismens fiender

Den 14 juli 1789 stormade en folkmassa Parisfästningen Bastiljen, som i århundraden gjort tjänst som politiskt fängelse. Händelsen har gått till historien som den franska revolutionens dramatiska ouvertyr.

Världen vändes upp och ner. Det förstod redan samtida kommentatorer. Bara drygt ett år efter stormningen av Bastiljen slog den brittiske skriftställaren Edmund Burke fast att revolutionen i Frankrike var det mest ”häpnadsväckande som hittills inträffat i världen”. Just det var skälet till att han förhöll sig skeptisk och varnade för de konsekvenser den revolutionära entusiasmen kunde få. Burkes pamflett från hösten 1790, ”Reflections on the revolution in France”, är en av källorna till en av politikens huvudströmningar: konservatismen.

Den 14 juli, Bastiljdagen, är inte bara Frankrikes nationaldag utan också den moderna politikens födelsedag. Liberaler, socialister och konservativa har kunnat identifieras utifrån sina förhållningssätt till den trikolor av paroller som förknippas med revolutionen: ”Liberté, Egalité, Fraternité”. Liberaler prioriterar friheten, socialister jämlikheten, konservativa broderskapet, det vill säga de osynliga band som de menar håller samman en familj, en församling, en bygd, ett land, en civilisation.

Länge var ”konservativ” ett närmast utrangerat begrepp i ett Sverige med modernismen som överideologi. Det är ett halvsekel sedan Konservativ skolungdom bytte namn till Moderat skolungdom. Men nu tycks ”konservativ” ha blivit ordet för dagen. Det talas allt oftare om ”en konservativ våg” som rullar fram över Europa. Och Jimmie Åkesson drömmer om ett svenskt ”konservativt block”.

Negligerar eller spottar på ideal och dygder förknippade med klassisk konservatism.

Lite förvånande då att Economist i ett färskt nummer (4/7) slår fast att det inte är liberalismen utan konservatismen som i dag är den mest hotade idén i västvärlden. Men tidningen argumenterar väl för sin diagnos. En väsentlig andel av de politiker, partier och rörelser som i dag påstås, och/eller påstår sig, vara ”konservativa” är i själva verket raka motsatsen. En ”ny höger” har vuxit fram. Och den är, skriver Economist, ”inte en utveckling av konservatismen utan ett förkastande av den”.

Tidningen visar sedan hur den ”nya” högern (Trump, Alternativ för Tyskland, Orbán, de extrema brexitörerna i Tory-partiet och så vidare) på punkt efter punkt negligerar eller spottar på ideal och dygder förknippade med klassisk konservatism.

Den kanske mest centrala av de konstituerande konservativa karaktärsdragen är den skepsis inför revolutioner av alla slag som Burke ger uttryck för i sin essä. Konservatismens kärna hittar man i den lite snusförnuftiga sentensen: Man vet vad man har, men inte vad man får. Därför bör man, säger den konservative, undvika att riva väggar som kan visa sig vara bärande.

Men inte så få i den ”nya” högern vill helst spränga hela kåken i luften och bygga ett helt nytt ”hem” åt ”folket”. Medan klassiska konservativa försvarar och respekterar institutioner och auktoriteter raserar och hånar denna höger domstolarna, universiteten, journalistiken, de traditionella partierna, alla slags ”eliter”.

I den mån dessa ”konservativa” har något alls med ”konservatism” att göra så handlar det om de apokalyptiska och revolutionära strömningar i mellankrigstidens Europa som brukar förses med etiketten ”radikalkonservatism”. När detta idékomplex nu åter försöker storma den liberala demokratins fästen har det ekiperat sig hos populismen. ”Ödeskampen” utkämpas i en T-shirt med budskapet: Jag älskar Sölvesborg.