Den förre TV4 -chefen Jan Scherman är bekymrad över demokratins framtid. Med denna oro som drivkraft har han gjort en dokumentärserie för SVT, ”Länge leve demokratin”.

I det första avsnittet sätter han som en bekymrad doktor stetoskopet till den svenska demokratins hjärta, riksdagshuset. Det han hör är inte uppmuntrande. Ledamöterna är stressade, frustrerade, utsatta för hat och hot, får ingen hjälp med rutinsysslorna, tvingas ägna dagarna åt administrativa rutinsysslor i stället för åt väljarkontakter och politik.

Liksom Scherman ser många av dem mörkt på framtiden. Tv-teamet låter opinionsföretaget Novus göra en enkät i riksdagshuset. Enligt den tror fyra av tio ledamöter i den svenska riksdagen att demokratin är hotad.

Den som för tio femton år sedan tvivlade på de väst- och nordeuropeiska demokratiernas överlevnadsförmåga blev knappast tagen på allvar. I dag kan signaturen Bagehot i den seriösa tidskriften Economist på fullt allvar skissera ett scenario för demokratins kollaps i Storbritannien ("It could happen here. British institutions may not withstand the authoritarian-populist wave, 10/3). Utgångspunkten är Sinclair Lewis 30-talsroman ”It can't happen here” , som skildrar ett fascistiskt maktövertagande i USA.

Till sist är det dags för ”en blond best” att träda fram...

När Bagehot flyttar dystopin till dagens Storbritannien vinner Corbyn valet 2022 och förskjuter politikens tyngdpunkt från parlamentet till gatan där hans vänsterpopulism konfronteras med en aggressiv nationalism som vuxit sig stark i ett frustrerat Toryparti. Landet blir alltmer polariserat. Strejker. Demonstrationer. Gatustrider. Till sist är det dags för ”en blond best” att träda fram för att återställa lag och ordning.

Det finns goda skäl till att William Butler Yeats dikt ”The second coming" har citerats sönder de senaste åren: "Things fall apart; the centre cannot hold".

Runt om i västvärlden tycks den demokratiska samhällsordningens fundament erodera. Ilskna extremister pumpar ut den syra som fräter sönder de bärande mittbalkarna.

"Det är som gick det en spricka genom detta land", konstaterar tyska Der Spiegel i ett kulturreportage i det senaste numret (”Der Riss”, 17/3). I artikeln skildras bland annat en debatt i kulturpalatset i Dresden mellan två av Tysklands mest prominenta författare, poeten och Nobelpriskandidaten Durs Grünbein och romanförfattaren Uwe Tellkamp, känd för familjekrönikan ”Tornet”.

Tellkamp slog fast att så gott som alla flyktingar egentligen är ute efter de tyska sociala förmånerna och hävdade att det främlingsfientliga partiet AFD varit det enda ”regeringskritiska alternativet” i höstens val till förbundsdagen.

”Vad är det för ett skitsnack!”, svarade Grünbein.

Så gestaltar sig dagens stora europeiska konflikt. Ett brutalt skyttegravskrig. Å ena sidan företrädarna för en bred och gränsöverskridande liberal kultur och samhällsordning. Å andra sidan de missnöjda, de frustrerade, de hatiska - den brokiga skara av ”systemkritiker” som i sina led nu också har allt fler etablerade opinionsbildare, intellektuella och kulturpersoner som Uwe Tellkamp.

Hur kan man i dag låta bli att vara orolig för demokratin? Man kan vara för upptagen av att medvetet eller omedvetet undergräva den för att hinna vara det.

Det handlar ju inte bara om hotet från den aggressiva högerpopulismen, inte bara om maktfullkomliga nätjättar, inte bara om det revanschistiska tsardömet Ryssland. Scherman gör något väsentligt när han första avsnittet av sin serie får Riksdagshuset att framstå som ett slags avfolkningsbygd. Bara folk det är synd om envisas med att stanna kvar. Alla andra har flyttat: från folkrörelserna till Facebook, från partimöten till partyhelger, från de malande debatterna till de snabba klicken.

Men utan medborgarnas kärlek dör demokratin. Majoritetens likgiltighet är inte mindre farlig än minoritetens aggressivitet.