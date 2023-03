Ledare: Den gröna filen är en vändpunkt för EU och britterna

När britter tycker att andra sölar kan de klämma till med ett: vad var det som tog sådan tid? What took you so long?

Samma känsla gör sig påmind sedan premiärminister Rishi Sunak och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterat ett nytt avtal om hur Nordirland ska hanteras efter brexit. Det har trots allt gått sju år sedan britterna röstade för utträde ur EU, och tre år sedan landet formellt lämnade unionen.

”Windsorramverket” löser åtskilliga knutar. Varor från övriga Storbritannien till Nordirland hamnar i en grön fil utan byråkratiska krusiduller, det som ska vidare till Irland (alltså EU) i en röd. EU-domstolen behåller sista ordet om det som rör inre marknaden, men med en nödbroms för parlamentet i Belfast.

Relativt små medel gör att vanliga medborgare slipper störningsmoment i vardagen, och företagen slipper ägna dagarna åt blanketter. EU har låtit pragmatismen trumfa reglementet, London har gjort sina kompromisser. Men det finns skäl till att det var svårt.

För det första har brexit förgiftat Storbritanniens politiska liv. Förespråkarna spred blå dunster om hur landet skulle tjäna storkovan på att bryta med sin överlägset största handelspartner. Realisterna pekades ut som glädjedödare. Det styrande Torypartiet blev en tummelplats för vildhjärnor som vägrade låta sig ledas till vettiga uppgörelser med EU.

EU har låtit pragmatismen trumfa reglementet, London har gjort sina kompromisser.

Ingen ville bygga upp en synlig landgräns igen mellan Irland och Nordirland, på grund av riskerna för det nordirländska fredsavtal som fyller 25 år på långfredagen. Men när Boris Johnson, de oförenliga ståndpunkternas champion, sattes att slutföra uttåget ur EU låtsades han som om frågan inte existerade.

Johnson gick med på att låta Nordirland stanna kvar i EU:s tullunion och på den inre marknaden. Därmed uppstod i stället en gräns på havet mellan Nordirland och resten av kungariket. Protestantiska unionister såg ett sluttande plan mot ett förenat Irland. Till slut försökte Johnson smita ur det internationella fördrag som London hade skrivit på med Bryssel, och hitta på egna spelregler. Ett handelskrig var i faggorna.

EU:s förtroende för Storbritannien hade sjunkit i Engelska kanalen. Att återupprätta det krävde en ny premiärminister: Rishi Sunak, som visserligen alltid varit för brexit men också begriper att de två kombattanterna behöver varandra.

Risken finns att brexitfanatiker och rigida unionister ställer till oreda igen. Men få lär tacka dem för ett förlängt kaos, och något bättre än måndagens deal ligger inte i korten. Om Sunak står fast kan han plötsligt se ut som en stark ledare, med en liten men ändock chans att ro hem nästa års val.

För första gången på evigheter tycks britterna ha en regering som sätter ekonomi före illusioner. Alla siffror visar att brexit har varit en dålig affär för landet; det blir så när tullar och gränskontroller sätter käppar i handelshjulet. Svunna delar av imperiet kan inte ersätta det ack så näraliggande EU. Med Windsorramverket följer också tillgång till godbitar som unionens stora forskningsprogram Horizon. Förhoppningsvis öppnar det dörren även för ett framtida mer omfattande frihandelsavtal.

En bra relation ligger även i unionens ekonomiska intresse. Dessutom är Storbritannien tillsammans med Frankrike fortfarande Europas hittills enda verkliga militära makter. Rysslands brutala krig mot Ukraina har understrukit hur säkerhetspolitiken är beroende av att Nato håller ihop, och britterna är en omistlig beståndsdel.

Måndagskvällens uppgörelse innebär en vändpunkt. Före dess rörde sig britterna stadigt bort från Europa. Nu är tätare relationer åter möjliga.