Den smeksamma ryska revolutionen lär dröja

Ryssland är en gåta inlindad i ett mysterium inuti en hemlighet, det sade redan Winston Churchill för 80 år sedan. Och nog stämmer det, än i dag. Det är svårt för omvärlden att förstå sig på detta land. Det är något... annat.

Gammalt och vackert, rikt på kultur, på historia. Stort. Och hotfullt. Det är också gärna så Ryssland vill uppfattas utåt. Det vill inte vara förstått och älskat. Det vill vara en nyckfull jätte, en oregerlig björn, som kan tänkas göra lite vad som helst: ta Georgien, Krim och Ukraina, leka med andra nationers luftrum, bistå i en presidentvalskampanj i USA och försätta hela maktapparaten i gungning, mörda sina motståndare utomlands.

Det är också i mångt och mycket från Ryssland de moderna trollen kommer, de som ger sig in i andra länders politik och fejkar nyheter, hetsar än mot det ena, än mot det andra, skapar och riktar drev, sår tvivel.

Desinformera, destabilisera, skapa förvirring, det är president Vladimir Putins melodi. Propagandan är en rysk docka inuti en rysk docka inuti en rysk docka. De enda som lider mer av detta än omvärlden är den ryska befolkningen själv. Regimen är stängd och sträng, auktoritär. Den har aldrig litat på sina medborgare. Och de litar inte på den. Många av dem har redan sett en stat med stort S, Sovjet, kollapsa. De vet att det är möjligt.

Pussy Riot har satt fingret på just precis detta, på sprickorna i den grå betongmuren. De är ett spretigt konstnärskollektiv som bildades 2011, och har bland annat tagit sig in på modevisningar för att protestera mot sexism, genomfört aktioner i tunnelbanan där de kramat poliser, och sprungit in under VM-finalen i fotboll.

Men mest kända är de för att fyra av deras kvinnliga medlemmar år 2012 intog altaret i Kristi frälsare katedral i Moskva. De stod på denna heliga plats, där kvinnor inte får vara, och riktade sig till jungru Maria i en punkbön: Fräls oss ifrån Putin!

Två av kvinnorna dömdes till två års fängelse i straffkoloni, men frigavs efter bara ett år. Det skedde inte för Vladimir Putins goda hjärtas skull, utan för att det blivit besvärligt att hålla dem inspärrade. Vanligt folk protesterade. Omvärlden protesterade. Kändisar uttryckte sitt stöd. Ögonen var hela tiden vända mot Ryssland, och det blev för mycket till slut.

I en intervju med Dagens Nyheter kommenterar Nadja Tolokonnikova den senaste tidens allt brutalare stämning, hon är optimistisk, verkar betrakta den som ett tecken på svaghet. Och hon vill ha ”en smeksam revolution”, säger hon.

Man kan frestas att tro att den snart är här. Sprickorna är trots allt många. Förutom uppmärksamheten kring Pussy Riot har också den undersökande journalisten Ivan Golunov väckt stort engagemang. Hans fall var typiskt: Han misshagade myndigheterna med sina reportage om korruption, anklagades för att ha handlat med droger – något ska man ju formellt sägas ha gjort – och spärrades in.

Rättsövergreppet var så uppenbart att till och med de annars regimtrogna ryska tidningarna protesterade. Och nu har Ivan Golunov släppts. Ännu en spricka i muren. Men när man tittar på dessa sprickor är det lätt att glömma själva muren, alla de hundratals andra som sitter fängslade på politiska grunder – däribland gamla ministrar.

Så är det med Ryssland. Kreml, vrider sig olustigt i strålkastarljuset. Regimen vill förbli en gåta, ingen ska känna sig säker på något. Bara ett ska man veta, och det är att den inte skyr några medel. Den smeksamma revolutionen lär dröja länge än.