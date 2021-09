Ledare: Den som gått med i IS ska aldrig känna sig säker

”De kom för att förstöra”. Så säger en yazidier som berättar om IS krigsförbrytelser i regionen Sinjar, nordvästra Irak, i augusti 2014.

Omedelbart efter att terrorgruppen anfallit Sinjar kom berättelserna om ”obegripliga grymheter” mot yazidierna: mord, tvångskonversioner till islam, nioåriga flickor som såldes på marknader och hölls som sexslavar, unga pojkar som tvingades bli IS-krigare.

”They came to destroy” är också titeln på en av de otaliga rapporter, just denna från organisationen Peace Women, som vittnar om IS barbari under de år i mitten av 2010-talet då terrorgruppen vidmakthöll sitt perversa ”kalifat” i Syrien och Irak.

IS gjorde sig skyldigt till etnisk rensning, massmord, tortyr, de grövsta sexbrott, slaveri, kidnappningar och offentliga avrättningar. Människor anslöt sig från hela världen. Cirka 300 av dem var svenskar. Några är nu hemma igen.

På söndagen lämnade tre svenska kvinnor och deras barn IS-fånglägret i norra Syrien för transport till Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att dessa kvinnor inte ”hämtas hem”. Det handlar om svenskor som utvisas av det kurdiska självstyret, och Sverige har bara att ta emot sina egna medborgare.

Debatten har redan länge pågått om vad som ska hända med IS-återvändarna. En sak är säker: Det kommer inte att bli lätt att lagföra dem. Till och med de grövsta brott kan vara mycket besvärliga att utreda om de begås i en krigszon långt borta. När det handlar om hantlangare och möjliggörare blir det ännu svårare.

I Sverige är det numera förbjudet att ha samröre med en terrororganisation. Men lagen kom till först 2020 och gäller inte retroaktivt, så den är knappast tillämpbar på de aktuella kvinnorna. Den är dessutom mer tillåtande än i många andra länder – man måste kunna bevisa att den misstänkte utfört aktiva handlingar – och hade i mars i år inte lett till ett enda åtal.

Liksom andra IS-återvändare måste kvinnorna betraktas som ett säkerhetshot.

Vad svenska myndigheter skyndsamt bör göra är att utreda om kvinnornas barn ska tvångsomhändertas. Den som frivilligt väljer att ta med sin son eller dotter till ett krig och på något sätt ansluter sig till en terrororganisation – även om man bara passar gruppens barn eller kokar dess ris – har minst sagt visat sig olämplig som förälder.

Om barnen fötts under kvinnornas tid på plats blir situationen annorlunda, men deras lämplighet som föräldrar måste ändå utredas mycket noggrant. En självklarhet för ett land som säger sig hålla barnperspektivet högt.

Liksom andra IS-återvändare måste kvinnorna dessutom betraktas som ett säkerhetshot. Någon tillfredsställande lösning är det inte, men faktum är att de individer som återvänt från terrorresor och inte kunnat lagföras kommer att behöva bevakas av Säpo.

”Alla som haft samröre med IS utgör ett hot när de kommer hem. De är ofta ideologiskt mycket övertygade, och har organiserat sig i lägren”, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp till Aftonbladet. ”När sådana kvinnor kommer hem påverkas de extremistiska miljöerna, kvinnorna får hög status bland radikala krafter.”

Brott mot mänskligheten ska inte preskriberas. Rättsstaten bör betrakta IS-terroristerna likadant som den sett på krigsförbrytare som nazistiska lägervakter eller SS-män. Om det tar femtio år för nya bevis att leta sig fram, då blir det rättegång om femtio år.

Den som en gång valt att delta i en terrororganisation ska aldrig känna sig säker på att ha undgått rättvisan.