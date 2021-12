Ledare: Den viktigaste läxan är att försiktighetsprincipen ska råda

Virusvarianten omikron drar över världen och världen drar efter andan. Även Sverige har konstaterad smitta. Ännu en våg? Lugnande besked avlöses av mer illavarslande. Den nya varianten är ”skäl till oro, inte till panik”, uttryckte president Joe Biden saken medan världens börser skälver.

Det är snart två år sedan den första notisen skrevs om ett nytt virus med potentiellt mycket allvarliga konsekvenser. I dag är det lätt att förstå den som misströstar vid varje nyhet om att pandemin tornar upp sig till ännu en våg. Ska det aldrig ta slut?

Kanske drog den nya statsministern Magdalena Andersson en lättnadens suck när hon såg att den slutrapport som Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp skrivit om covid-19 skulle presenteras samma dag som som hennes tillträde. Maktskiftet avledde garanterat uppmärksamhet från en rapport som levererar brännande kritik av såväl Folkhälsomyndigheten som den föregående regeringen.

Den digra texten på 120 sidor innehåller få överraskningar. Däremot slår Vetenskapsakademiens experter med kärva ord fast mycket av den kritik som redan riktats mot regeringen och Folkhälsomyndigheten. Ett axplock:

● Trots att WHO och Europeiska smittskyddsmyndigheten rekommenderade världens länder att minimera smittspridningen ingick inte det målet i FHM:s strategi. ”Den omfattande sjuklighet och höga dödlighet Sverige fick under de två första pandemivågorna berodde i första hand på för milda och för sent insatta åtgärder för att hindra den initiala smittspridningen”, skriver rapporten. Det är tydliga och mycket skarpa ord.

● Snabb testning hade varit nödvändigt, särskilt av resande från områden med känd smitta. Likaså isolering, karantän och smittspårning.

● En kort tids nedstängning av samhället hade kunnat kontrollera smittan utan att man senare skulle behöva ta till större stängningar.

● Flera undersökningar har visat att munskydd både skyddar användaren och minskar smitta. ”Under pandemin har många länder, men inte Sverige, krävt användning av mask utanför hemmet”, konstaterar rapporten.

● Folkhälsomyndighetens information till svenskarna har varit ”motsägelsefull och osaklig”.

När det råder stor osäkerhet kring alltifrån en sjukdoms smittsamhet och dödlighet till rekommendationers effektivitet går det inte bara att hoppas på det bästa

Sverige var, skriver akademien, dåligt förberett på en pandemi. Ansvarsprincipen, som slår fast att den instans som i vanliga fall ansvarar för en verksamhet gör detta även i kris, fungerade inte. De flesta verksamheter, inte minst äldrevården, var för dåligt utbildade och utrustade för vad som skulle komma.

”Det övergripande ansvaret för hantering av kriser ligger på Regeringskansliet”, konstaterar rapporten. Sammanfattningsvis slår den fast: ”Den svenska pandemistrategin har sannolikt bidragit till Sveriges avsevärt högre smitto-, sjuk- och dödstal jämfört med Danmark, Norge och Finland.”

Vilka är då de viktigaste lärdomarna att ta med sig framåt?

Dels att det krävs strukturförändringar i den svenska krisberedskapen. Det handlar såväl om ordentlig lagerhållning av viktig medicinsk materiel och skyddsutrustning, som om tydligare riktlinjer för krisledningen. Dels att försiktighetsprincipen bör vara styrande när den här typen av kriser slår till. När det råder stor osäkerhet kring alltifrån en sjukdoms smittsamhet och dödlighet till rekommendationers effektivitet går det inte bara att hoppas på det bästa.

Det gäller framtida pandemier. Men också denna – för att den inte är över är både stigande svenska smittotal och omikron bistra påminnelser om.

Läs fler texter från DN:s ledarredaktion