Det är inte Björklund och Lööf som bryter sina löften

Om Centerpartiet och Liberalerna på onsdag röstar nej till Ulf Kristersson som statsminister begår de ett svårt löftesbrott. I alla fall om man ska tro den höger som just nu kampanjar för att borgerligheten ska luta sig mot Sverigedemokraterna.

C ”gick till val på löftet att avsätta Stefan Löfven och tillsätta Ulf Kristersson som statsminister. Ändå tycks Annie Lööf tveka inför nästa veckas omröstning”, konstaterar SvD:s Per Gudmundson förvånat. I GP tycker Alice Teodorescu att det varit ”rakryggat och tydligt” om Jan Björklund och Annie Lööf redan före valet ”sagt att isoleringen av SD är överordnad” andra löften. Dagens Industris PM Nilsson undrar i sin tur om inte C och L:s nuvarande hållning är så extrem att den innebär att ”de röstat nej till Reinfeldt 2010”.

Man kan fråga sig under vilken sten de som missat Centerns och Liberalernas inställning till SD tillbringade valrörelsen. Båda Björklund och Lööf lovade att inte ge Jimmie Åkesson något inflytande.

De var också tydliga med varför de sa nej. Det ideologiska gapet är för stort mellan liberala partier och ett nationalistiskt högerpopulistiskt parti som explicit utmålar liberaler som sina motståndare. Det handlade aldrig om Sverigedemokraternas skattepolitik, utan om SD:s ständiga ifrågasättande av vem som är svensk och vem som inte är det, partiets vision om en homogen nation – och viljan att använda staten för att skapa en sådan.

Väljarna hade heller inga problem att uppfatta C:s och L:s budskap i regeringsfrågan. Det är inte en slump att en stor majoritet av – i synnerhet Centerns – väljare säger tvärt nej till att ge SD inflytande.

Men de högerdebattörer som driver kampanj för att Alliansen ska använda sig av SD är naturligtvis medvetna om att Centern och Liberalerna inte har rört sig en millimeter i sin inställning till Sverigedemokraterna sedan valdagen. Deras förvåning över mittenpartiernas linje handlar om ”spinn”, om att sätta en bild av Björklund och Lööf som opålitliga om de inte släpper fram Kristersson.

Det är inte särskilt vackert, men hör kanske politiken till. Problemet är när beskrivningarna gränsar till det lögnaktiga, som att insinuera att C och L med nuvarande linje inte skulle ha låtit Fredrik Reinfeldt fortsätta som statsminister 2010. Jan Björklund deklarerade tydligt under valrörelsen att om Alliansen, liksom för åtta år sedan, blev större än de rödgröna skulle den ta makten, annars vända sig över blockgränsen. Alliansen blev mindre.

Om det är något parti som ägnar sig åt märkliga krumbukter i regeringsfrågan är det inte Centern och Liberalerna, utan Moderaterna. Kristersson lovade före valet att inte ”samarbeta, samtala, samverka, samregera med SD”. Nu vill han leda en regering som behöver Jimmie Åkessons mandat för att tillträda och i varje votering där de rödgröna partierna röstar på samma sätt. Samtidigt har Sverigedemokraterna slagit fast att deras stöd inte är gratis och en allt större del av Moderaterna med hejarklack verkar tycka att det inte alls är så farligt att faktiskt göra upp med SD.

Då blir det konstigt när Kristerssons vapendragare Ebba Busch Thor i ”Agenda” anklagar andra för att slå ”blå dunster i väljarnas ögon”.

Nej, C och L har varit både konsekventa och tydliga i sin inställning till Sverigedemokraterna. Röstar de på onsdag nej till Ulf Kristersson agerar de efter valet som de lovade att de skulle göra före. För det förtjänar Björklund och Lööf i så fall inget annat än respekt.