Ledare: Det är inte företagens och politikernas goda vilja som fixar klimatet

Klimatfrågan. Det är vad näringslivstopparna och politikerna pratar om när de träffas på World Economic Forum i Davos, konstaterar Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg när han intervjuas i tisdagens DN.

Det är fantastiskt att det har blivit så.

Att företag – stora som små – är med på tåget är nödvändigt för att klara klimatomställningen. Det är där innovationskraften finns, och det är därifrån den nya tekniken kommer som gör att vi kan ta vara på de förnybara energikällorna. Det är företagen som utvecklar effektivare produktionsmetoder, som pressar utsläppen.

Men att näringslivstopparna är med ska inte misstas för att det är deras goda vilja som gör att det händer saker.

Att företagsledare mer eller mindre som kollektiv plötsligt bryr sig om hur mycket växthusgaser som släpps ut beror inte heller på att nya kunskaper blivit tillgängliga för dem. Klimatvetenskapen har varit etablerad i decennier – faktum är att den oljeindustri som Carl-Henric Svanberg tidigare representerade i egenskap av ordförande för British Petroleum länge gjorde sitt bästa för att misstänkliggöra forskningen.

Varför det nyvunna intresset för klimatet?

Därför att det är lönsamt att bry sig – därför att det kostar att inte göra det.

Bara häromveckan rapporterade DN att priset för att släppa ut ett ton koldioxid i EU satt nytt rekord. För ett par år sedan kostade det under 10 euro, nu är priset över 35.

Systemet med utsläppsrätter – som innebär att förorenaren måste betala för sig – har stramats upp de senaste åren.

En stor undersökning förra året visade att 91 procent av unionens medborgare vill att klimatet prioriteras.

Samtidigt är EU-ledarnas svar på pandemins lågkonjunktur att lägga enorma summor på gröna investeringar. Det innebär att det finns upphandlingar att vinna och pengar att tjäna på att bidra till omställningen.

Politiken har gripit in – ändrat förutsättningarna för näringslivet. Betydligt mer kommer att behöva göras, inte minst när det gäller att skärpa utsläppsrättsystemet ytterligare, men riktningen har stakats ut.

Att EU-politikerna bryr sig ska för den delen heller inte tas för god vilja, ytterst handlar det om att deras väljare kräver det. Att Bryssel känner sig nödgat att agera är inte konstigt. En stor undersökning förra året visade att 91 procent av unionens medborgare vill att klimatet prioriteras.

Det är för övrigt inte en slump att klimatlöften stannat vid läpparnas bekännelse i just de länder där det inte finns några väljare som kan ställa politikerna till svars.

I intervjun noterar Carl-Henric Svanberg att också Kina är med på tåget. Det är en sanning med modifikation. President Xi Jinping talar visserligen gärna flott om klimatutmaningen, har satt ett eget mål för hur mycket landets koldioxidutsläpp ska minska – och har börjat fasa in ett eget utsläppsrättssystem.

Men det är också korrekt att utfästelserna saknar bett och att landet bygger nya kolkraftverk på löpande band. Förra året handlade det om ett i veckan, enligt en rapport från Centre for research on energy and clean air.

Det går inte att tänka sig en mer global fråga än klimatet. Koldioxidutsläpp vet inga nationsgränser. Inte heller smälta isar och höjda vattennivåer.

Handelshinder är ingen rolig lösning. Men det går inte att lita på Kinas goda vilja. Därför är de klimattullar som EU planerar att införa, rätt utformade, ett rimligt verktyg: Tvinga kinesiska producenter att betala samma pris för koldioxidutsläpp som de europeiska gör, annars beläggs deras export med en avgift till samma värde.

Skarpa incitament är till syvende och sist det enda som biter om vi ska lyckas genomföra klimatomställningen. Oavsett om det handlar om företag eller politiker.