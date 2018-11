Det är något sjukt med vården av de psykiskt sjuka

Sanne mobbades när hon var liten. Och när hon var 14 utsattes hon för ett sexuellt övergrepp. Sådant är vårt språk: Det nämner sällan förövarna, att de gjorde detta. I stället dessa passiva former – detta gjordes offret. Ensam står Sanne kvar med såren, som aldrig ens hinner läka.

För fortfarande, 15 år senare, har hon inte fått tillräcklig vård. Hon lider av posttraumatiskt stressyndrom, av anorexi, ångest, psykoser och självmordstankar, och av missbruk eftersom hon självmedicinerar mot sina inre plågor. Missbruksvården säger att de inte kan behandla någon med psykiska problem, och psykiatrin säger att den inte kan behandla någon som har missbruksproblem. Och det värsta är att de gör helt rätt.

För det är så här systemet ser ut. Missbruk och psykisk sjukdom faller under olika lagar och regleringar, lagen om vård av missbrukare, LVM, respektive lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och aldrig mötas de båda. Detta trots att det är väldigt vanligt att den som har problem med det ena också har problem med det andra – i Sverige rör det sig om tiotusentals personer som befinner sig i både psykisk sjukdom och missbruk, har SVT:s ”Uppdrag granskning” räknat ut.

Många av dem har det precis som Sanne. De tas in akut med psykos, får tunga mediciner som snabbt häver tillståndet och så snart de är symtomfria körs de på porten igen. Oavsett vad de själva vill. För Sannes del innebär det en mardrömsspiral. Livet på gatan är utsatt. Hon tar de droger hon får tag i för att döva ångesten tillfälligt, sover hos de som släpper in henne, utsätts för nya övergrepp och misshandel, får en ny psykos, tas in akut, upprepa.

Vissa patienter är svåra att vårda, påpekar de, det kanske inte ens alltid går. Men verkligheten är likväl ett fruktansvärt facit.

Fastän den nuvarande ordningen så uppenbart inte fungerar är det många yrkesverksamma som i ”Uppdrag granskning” ändå tar den i försvar. Vissa patienter är svåra att vårda, påpekar de, det kanske inte ens alltid går. Men verkligheten visar likväl på ett fruktansvärt facit. De enda argument som finns är ideologi, och etik. Skälet till att vi har det så här är nämligen att det ansågs inhumant att hålla människor på institution i månader, år, ja kanske hela liv. Det är inte etiskt att spärra in människor så.

1995 kom så den stora psykiatrireformen. Nu skulle ingen längre gömmas undan i förvar! De sjuka skulle ut i samhället, andas frihetens friska luft. Det är bara det att alternativet för många sjuka inte är att bo i egen lägenhet. Det är institution eller ett liv i misär.

För Sanne är det just så. Hon har aldrig klarat att bo själv. Och när ”Uppdrag gransknings” reporter frågar henne vad problemet egentligen är svarar hon att det är att man inte kan bo permanent på vårdinrättningarna. I dagsläget skulle det inte ens hjälpa om de fick möjlighet att erbjuda tak över huvudet. Varje instans är specialist på en sak och står handfallen inför allt annat, och vårdplatserna är för få.

Ändå är det nuvarande systemet inte kostnadsbesparande. Tvärtom. Det kostar enorma summor att slussa runt någon som Sanne. När ”Uppdrag granskning” följde henne under tolv dagars tid flyttades hon 14 gånger kors och tvärs. Hon for givetvis illa av hanteringen. De långsiktiga kostnaderna för någon som går år ut och år in utan att någonsin få hjälp är ännu större, inte bara i reda pengar utan i bortslösade människoliv.

I ngen vill tillbaka till den tid då livet på anstalt knappt ens kunde kallas ett riktigt liv. Men dagens vård av psykiskt sjuka är – för att citera Sanne – sjuk. Och sjukast av allt är att det kunnat pågå så länge, att det fortfarande pågår.