När det var föräldrafritt hos Moderaterna

Det är svårt att överdriva den skada gängbrottsligheten just nu åsamkar Sverige. Det handlar om dem som drabbas direkt av det skoningslösa våldet. Men också om dem som får sin vardag förminskad när de inte vågar röra sig ute eller inte känner sig trygga i sina hem efter sprängningar och förlupna kulor.

Gängvåldet kräver snabba åtgärder, framför allt när det gäller att avlasta polisen och att ge både den och resten av rättsväsendet skarpare verktyg: Andra kan sköta transporter till häkten och institutioner. Självklart ska polisen kunna komma åt brottslingarnas krypterade meddelanden. Det ska inte gå att få straffrabatter vid våldsbrott.

Men det behövs också uthållighet. Det tar tid att bygga kapacitet – att utbilda fler poliser, skaka fram nya fängelseplatser. Och att vässa samarbetet mellan olika myndigheter – polis, socialtjänst, tull och skatteverk.

Just att det krävs uthållighet är anledningen till att det varit viktigt att nå en överenskommelse med stöd brett bland partierna, så att inriktningen överlever nya majoritetsförhållanden och regeringsbyten. Just därför var det också så synd att Kristdemokraterna, Liberalerna och – i synnerhet – Moderaterna under lördagen valde att lämna förhandlingarna om åtgärder mot gängbrottsligheten.

Pappa på fest hos Micael Bindefeld? Toppen. Då krämar vi på här hemma

Det går naturligtvis att ha invändningar mot hur samtalen fördes, i stort sett frikopplade från budget och ekonomi. Men faktum är att den lista på 34 punkter som regeringen presenterade efter att M, KD och L lämnat förhandlingarna är ambitiös. Där finns viktiga straffskärpningar och nödvändiga möjligheter till avlyssning och kameraövervakning.

Av de tio punkter som Moderaterna hade med sig när förhandlingarna inleddes är nästan alla med i någon form. Det som fattas är särskilda visitationszoner, men den idén kan ifrågasättas både på principiella och praktiska grunder.

Det var väl därför Ulf Kristersson, nyss hemkommen från kändisfest i Tel Aviv, på söndagskvällen överraskande lät meddela att hans parti ändå kommer att rösta för de förslag som nyss ansågs så otillräckliga att den rättspolitiske talespersonen Johan Forssell inte fann det mödan värt att ens fortsätta diskutera dem med regeringspartierna.

Hur ska man förklara denna märkliga kullerbytta? Kan det vara så enkelt som att det var föräldrafritt hos Moderaterna? Pappa på fest hos Micael Bindefeld? Toppen. Då krämar vi på här hemma och skrämmer skiten ur jökarna i kanslihuset?

Det fanns i och för sig en partitaktisk logik i att ställa sig utanför en överenskommelse. Det gör det alltid. Den som gör det kan ropa högt på hårdare straff, fler befogenheter, mer resurser – låtsas som att svaren är enkla och att man själv sitter inne med dem. Den som tar ansvar för att saker och ting blir gjorda står i sin tur oskyddad när det visar sig att det tar tid innan allt är på plats och gett effekt. Men det har också ett pris att alltid vilja vara tuffast. Man riskerar att framstå som politiskt pubertal.

Statsbärande, så brukade Fredrik Reinfeldt beskriva Moderaterna. Det handlade inte bara om storleken, utan också om en attityd till politiken – om att se till mer än partiets kortsiktiga intressen och ta ansvar för tuffa beslut även när det kostar på.

Just ordet statsbärande använder inte Ulf Kristersson särskilt ofta. Vuxen är i stället hans favoritglosa.

Är man det smäller man inte igen dörren för att man inte får allt man pekar på. Man stannar kvar i rummet och ser till att jobbet blir gjort. Det var väl det Ulf Kristersson insåg när han kom hem. En annan insikt är kanske att han borde ha stannat i Sverige när partierna skulle göra upp i den fråga hans parti pekat ut som allra viktigast.

Denna ledare har uppdaterats och omformulerats med anledning av Ulf Kristerssons besked på söndagskvällen.