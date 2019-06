Det egentliga nödläget finns i Vita huset

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Den 10 juni införs 5-procentiga tullar på all import från Mexiko, lyder Trumps senaste hugskott. Därefter höjs de med ytterligare 5 procentenheter en gång i månaden, om den mexikanska regeringen inte sätter stopp för invandrare som försöker ta sig över USA:s södra gräns. Det hela motiveras med ett ”extraordinärt hot” mot landets nationella säkerhet och ekonomi.

Vänner av ordning tar sig för pannan, som den republikanske senatorn Charles Grassley. Handelspolitik och gränsskydd är separata frågor, protesterar han.

Det finns ett fåtal konstanter i Trumps politiska gärning. En är hans avsky mot frihandel, och den underliga idén att bilaterala handelsunderskott är ett utslag av ”orättvisa”. En annan är hans besatthet vid invandring.

Trump misslyckades också med att få kongressen att hosta upp pengar till muren, till och med när Republikanerna kontrollerade båda kamrarna.

Under valkampanjen 2016 hetsade han ständigt mot de mexikanska massmördare och våldtäktsmän som påstods flöda in i USA. Inför mellanårsvalet till kongressen i fjol klämde han in både kopiösa mängder knark och arabiska terrorister i strömmen. Hans universalmedicin har varit en mur längs gränsen, som Mexiko dessutom skulle tvingas att betala för.

Givetvis var det en fantasi. Trump misslyckades också med att få kongressen att hosta upp pengar till muren, till och med när Republikanerna kontrollerade båda kamrarna. Han har därefter utfärdat presidentorder för att skicka militär till gränsen och försökt göra livet outhärdligt för alla som vågar komma och söka asyl.

Nu sägs alltså en nationell nödsituation råda som föranleder USA att bestraffa sin största handelspartner med tullar.

Trump inbillar sig att exportländer står för tullnotan, och hävdar till exempel att Kina är på fallrepet på grund av hans åtgärder. I själva verket är det amerikanska importföretag och konsumenter som blir sittande med räkningen – i princip en skatt. Nordamerikanska leverantörskedjor riskerar nu också att slås sönder. En vara kan passera gränsen mellan USA och Mexiko flera gånger innan den är färdig. 30 procent av värdet på importen från Mexiko består av delar tillverkade i USA.

Angreppet på Mexiko är på flera sätt egendomligt tajmat. Nyligen hävde Trump tullarna på stål och aluminium importerat från Mexiko och Kanada. Det var ett led i att trycka på för ratificering av USMCA, ett handelsavtal mellan de tre länderna som är en smärre uppdatering av Nafta, i kongressen och det mexikanska parlamentet.

Entusiasmen i USA:s södra grannland torde inte ha ökat. Demokraterna i kongressen är inte heller imponerade.

President Trump har förklarat att han älskar tullar, och har den oroande vanan att slunga dem omkring sig som vapen mot både verkliga och påhittade oförrätter. Vid sidan av handelskriget mot Kina har han lagt tullar på metaller från vänner som EU, Japan och Sydkorea, och angett ”nationell säkerhet” som skäl. Andra kan också uppmuntras att använda det som ursäkt för protektionism.

Man vet aldrig med Trump. Kanske är han mest bara ilsken över den förnyade diskussionen om särskilde åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning, och gör en avledande manöver riktad mot Mexiko.

Men skräckpropaganda om invandring är hans favoritverktyg i politiken. Mexiko lär förbli en slagpåse ända fram till valet 2020.