Ledare: Det hade varit ärligare mot väljarna med ett extraval

Centerpartiet trycker gult för Stefan Löfven (S), berättade Annie Lööf (C) på en pressträff strax efter lunch på måndagen. Men samarbetet kring budgeten är över, underströk centerledaren – C kommer att lägga fram sin egen och är under inga omständigheter berett att rösta på en som Vänsterpartiet har varit med att förhandla fram.

Nooshi Dadgostar (V) har sedan tidigare gjort klart att hennes parti röstar gult till Löfven, men också att det inte kan tänka sig att ge sitt stöd till en budget det inte har något inflytande över.

Miljöpartiet meddelade i sin tur att man pressar grön knapp, men att man säger nej till de krav C ställt ut för att släppa fram S-ledaren.

På pappret uppstod en omöjlig ekvation.

Stefan Löfven har – förutsatt att den politiska vilden Amineh Kakabaveh ger honom sitt stöd – de 175 gröna eller gula röster som krävs för att vinna en statsministeromröstning. Men han saknar ett budgetunderlag. I praktiken kan han endast räkna med S och MP:s 116 mandat. Det är långt ifrån de 154 som M, KD och SD samlar – 174 om L också ansluter. Dessutom ser vägen till att forma ett underlag stängd ut.

Stefan Löfven har visserligen sagt att han kan tänka sig att tillträda utan att vara säker på att få igenom en budget. Men han har också sagt att han avgår om hans ekonomiska politik inte passerar kammaren.

Det finns ett alternativ som skulle ge stabilitet: Liberalerna kan meddela att partiet är berett att göra upp om budgeten.

Ändå meddelade Stefan Löfven under måndagseftermiddagen att han är beredd att låta sig prövas. Talman Andreas Norlén valde i sin tur att nominera honom till onsdagens statsministeromröstning.

Det betyder att S-ledaren hoppas att alla utfästelser inte är ristade i sten. Att det finns en väg fram bland alla ”nej”.

Den utgår rimligen från att regeringen ska lägga en budget som ligger närmare Centerpartiets än den som M och KD producerar. I en slutvotering ska C rösta på den. Det ska V också göra – trots att Nooshi Dadgostar inte fått vara med och förhandla.

Upplägget borgar för en osäker höst. Lyckas Löfven få ihop det hela blir det heller inte särskilt vackert: Hur ska väljarna veta vem de ska belöna respektive straffa när politiken som drivs igenom formellt är regeringens, men har sats ihop för att tillfredsställa partier på sidan om?

Det finns ett alternativ som skulle ge stabilitet: Liberalerna kan, ifall Stefan Löfven vinner onsdagens statsministervotering, meddela att partiet är berett att göra upp om budgeten. Januariavtalet ges en andra chans.

Varför skulle Nyamko Sabuni göra så? Dels för att hon nu gjort vad hon kan för att få till en ”borgerlig regering”. Det råder inga tvivel om att hon kommer göra samma sak i nästa års valrörelse – L-ledaren har inget mer att bevisa i regeringsfrågan för de moderata stödröstare hon sätter sitt hopp till. Men i den här riksdagen finns inga alternativ till Stefan Löfven – varför då inte se till att politiken blir så bra som möjligt?

Dels för att det är bästa chansen att ena det egna partiet. Det var syftet med beskedet i våras om att inte avsluta januariavtalet i förtid. Nu är missnöjet stort i delar av L över att hon var så snabb med att dödförklara överenskommelsen.

Troligare är att det blir en skakig resa fram till budgeten.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har under den här mandatperioden brutit sina löften om att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Sommarens regeringskris ser alltså ut att resultera i en mycket komplicerad och instabil regeringsbildning.

Givet allt detta hade det varit ärligare mot väljarna med ett extraval i höst.