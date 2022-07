Ledare: Det ska aldrig gå att räkna bort rättvisan

Under torsdagseftermiddagen blev det klart: Stockholms tingsrätt dömer den 61-årige iraniern Hamid Noury till livstids fängelse för folkrättsbrott och ett stort antal mord, utförda i det ökända fängelset Gohardasht utanför Teheran sommaren 1988.

Ett av de största målen i svensk rättshistoria har därmed avgjorts.

Bakgrunden till att Noury kunde ställas inför rätta i Sverige är en intrikat historia som involverar aktivister från den iranska diasporan, en grupp brittiska jurister, ideella organisationer och svenska åklagare. Efter att uppgifter delats om att Noury var på väg att besöka Sverige greps han 2019 vid ankomsten på Arlanda.

Ingen dom kan göra brotten ogjorda. Men för regimkritiker i Iran och den iranska diasporan i Sverige och andra länder kan betydelsen av domen knappast överskattas. Rättegången har fått internationell uppmärksamhet och följts av ett stort antal iranier på plats utanför tingsrätten.

Tillsammans med andra gärningsmän ska Noury ha förhört, torterat och deltagit i massavrättningar av ett stort antal fångar.

Överlevare som själva satt fängslade i Gohardasht har under rättegången rest till Stockholm för att vittna. Familjemedlemmar har lyssnat till berättelser om tortyr och hur deras anhöriga fördes till avrättningssalen för att hängas i grupp. För dessa innebar torsdagen upprättelse.

Det är talande att Irans nuvarande president Ebrahim Raisi pekas ut som Nourys chef under avrättningarna.

Också för internationell rätt och det svenska rättsväsendet utgör domen en viktig seger.

Inom ramen för ett antal avtal och konventioner har världens länder kunnat enas om att vissa brott är så allvarliga att de ska ses som ett brott mot hela mänskligheten, och kunna utredas och prövas var som helst, oavsett var och hur de begåtts. Internationella domstolar som den i Haag spelar en viktig uppgift för att skipa rättvisa i sådana fall. Domen mot Hamid Noury understryker att också svenska domstolar har en roll för att motverka straffrihet för folk- och människorättsförbrytare. Och den utgör en tydlig signal till andra som begått de allra värsta brotten om att det aldrig går att räkna med att rättvisan inte hinner ikapp.

Det här är svåra rättsfall. Brotten har ofta, som i det här fallet, utförts långt bort och för länge sedan. I många fall skyddas åtminstone en del av de skyldiga av auktoritära regimer. Det är talande att Irans nuvarande president Ebrahim Raisi, då biträdande riksåklagare, pekas ut som Nourys chef under avrättningarna. Det ställer höga krav på de instanser som prövar fallen.

Sverige bör även fortsättningsvis kunna spela en viktig roll i den här typen av sammanhang. Viktiga fall har redan tidigare prövats för brott begångna i forna Jugoslavien, Rwanda och Syrien. Kunskapen och erfarenheten har vuxit, även om behovet av vidareutbildning fortsatt är stort, enligt juridikprofessorn Inger Österdahl.

Tidpunkten för domen mot Noury har ett särskilt värde. Under våren har vi nåtts av rapporter om ohyggliga brott som begåtts av de ryska styrkorna i Ukraina. Arbetet är redan i full gång för att dokumentera förbrytelserna och samla in bevis. De kan aldrig göras ogjorda. Me en dag ska rättvisa skipas.

