Ledare: DN:s ledarredaktion väljer årets ord 2021

Vaccin. Illustration: Magnus Bard

Vaccin

Egentligen borde det inte ha varit möjligt. Vacciner är komplicerade saker som brukar ta lång tid att forska fram. Efter en kraftansträngning av läkemedelsföretag och stater fanns i alla fall effektiva skydd mot covid-19 färdiga inom mindre än ett år.

Inget vaccin är 100-procentigt, men farliga sjukdomar som polio, smittkoppor och mässling har det jobbigt. Coronaviruset är långt ifrån besegrat. Faktum är ändå att antalet döda och svårt sjuka har minskat kraftigt med hjälp av vaccinerna. De gör det också lättare att återstarta ekonomin.

Skeptikerna ser bara problem – smittan sprids trots vaccinet! – och skumma baktankar. Det är horribelt. Ju fler som får sina sprutor, desto fler håller sig friska. Så enkelt är det.

Gunnar Jonsson

Kulturbarn. Illustration: Magnus Bard

Kulturbarn

Debatten om kulturbarnen rasade under våren. Kunde det vara så illa att författarnas, skådisarnas och konstnärernas ungar har nyckel till bakdörren på Norstedts, Scenskolan eller Mejan? Ordet ”räkmacka” förekom ymnigt. En del kulturbarn (Martina Montelius) förnekade förekomsten av sådana på parnassens meny, andra (Jonatan Unge) konstaterade nöjt att de kalasat på ärvd majonnäs under hela sitt liv.

Kanske är svaret att om ett konstnärligt verk är en prestation, och inte resultatet av gudomlig inspiration och musor, då kräver det som alla prestationer både ansträngning, miljö och arv. Det är svårare att vinna OS-höjdhoppet om ens föräldrar är kortvuxna, bleka poeter. Ändå blev det ingen debatt om idrottsbarn.

Erik Helmerson

Krampaus. Illustration: Magnus Bard

Krampaus

Psykologer talar om att människor har en personlig sfär på mellan en halv och en meter ut från kroppen. Innanför gränsen vill vi bara släppa människor som vi känner nära — och definitivt inte politiken.

”Ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de är vaccinerade.” Så sade statsminister Magdalena Andersson när hon presenterade nya restriktioner i december. Oavsett smittläge behöver man inte vara integritetsextremist för att tycka att regeringen helst ska hålla sig borta från vem man kramar.

I verkligheten är ordet dock passande. Med några ljuvliga sommarundantag har vi levt i en två år lång krampaus, var och en innestängd i sig själv. Och nu har vi alltså regeringsorder om att fortsätta.

Isobel Hadley-Kamptz

Statsministeromröstning. Illustration: Magnus Bard

Statsministeromröstning

De flesta år hålls ingen statsministeromröstning. I stället gäller the same procedure as last year, förutsatt att det inte är valår och då räcker det i regel med en knapptryckningsomgång (undantag: 2018).

Men plötsligt händer det. I år arrangerades inte en, inte två, utan tre.

Först för att en ohelig allians bestående av V, SD, KD och M fällde Stefan Löfven, som snart valdes på nytt (statsministeromröstning 1). Några månader senare godkände riksdagen hans arvtagare Magdalena Andersson (statsministeromröstning 2). Hon avgick dock samma dag, innan hon formellt hade tillträtt, och veckan efter var det tredje gången gillt (statsministeromröstning 3).

Nästa år? Då blir det ytterligare en talmansrunda – minst.

Susanne Nyström

Inflation. Illustration: Magnus Bard

Inflation

Den befarades borta. På tio år har den knappt synts till i USA och Europa. Inflationen alltså. Nu är den tillbaka.

Det talades först om problem på utbudssidan. Flaskhalsar skapade av pandemin. Samtidigt varnades för att stora stimulanser – i synnerhet amerikanska – drev upp efterfrågan på ett sätt som förstärkte obalanserna.

Det har de uppenbarligen gjort. Fed har övergivit termen ”övergående” för att beskriva prisökningarna. Penningpolitiken stramas åt.

Men tiotusenkronorsfrågan är obesvarad. Handlar det om en i grund och botten sund process, där världsekonomin är på väg tillbaka mot ihållande tillväxt och normaliserade räntor – eller kommer det krävas hårda åtstramningar som snöper återhämtningen? Vi får se.

Martin Liby Troein

Strandskydd Illustration: Magnus Bard

Strandskydd

I extremfallet Arjeplog finns tre mil strand per kommuninvånare. Allmänt sett finns stora möjligheter att bygga vattennära och naturskönt – bara det vore tillåtet. Runt om i Sverige gick många och hoppades på årets trepartiöverenskommelse om strandskyddet.

I få andra frågor står stad mot land så tydligt emot varandra. Ska äganderätten stärkas och lands- och glesbygd få tillgodogöra sig sin inneboende potential eller är naturen mer av en kuliss, som inte ska röras som en följd av sina rekreationsvärden?

Kritiken mot kompromissen var hård från båda håll. Att storstadspartiet MP är ute ur regeringen ökar hoppet om en bättre reform och liberalare regler 2022.

Jens Runnberg