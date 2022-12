Ledare: DN:s ledarredaktion väljer årets ord 2022

Pump Illustration: Magnus Bard

Pump

Valrörelsen 2022 innebar samling vid pumpen för partiledarna. Just ”vid pump” var modeuttrycket framför alla.

”Det är så många som drabbas av de extremt höga priserna vid pump”, sa Ebba Busch. ”Vårt förslag är ett pristak på 18 kr/l för bensinen vid pump” skrev Nooshi Dadgostar. ”Med förhållandevis enkla förändringar … kan priset vid pump pressas ner med fyra–fem kronor per liter”, utlovade Jimmie Åkesson.

Men så enkelt var det visst inte. När det gällde att gå från ord till handling och verkligen sänka bensinpriset gick den nya regeringen på pumpen. Vallöftena om sänkningar på fem kronor per liter stannade på 14 öre. Som väljare kan man bli utpumpad för mindre.

Erik Helmerson

Sportswashing. Illustration: Magnus Bard

Sportswashing

Att idrott och politik inte hör ihop är lika fånigt att hävda som att idrott och pengar inte gör det. Med årets VM i fotboll lyfte begreppet ”sportswashing” ändå ett par divisioner.

Värdlandet Qatar är en cocktail av diktatur, dödliga arenabyggen och frånvaro av kvinnors rättigheter (inklusive att spela fotboll). Många petrodollar användes för att försöka tvätta dessa solkiga skönhetsfläckar, med benäget bistånd av Fifa och ett antal köpta EU-politiker.

Nytt är det inte. Qatar, Abu Dhabi och Saudiarabien äger några av de största fotbollsklubbarna i Europa. Golf och Formel 1 putsar också stenrika tyranners fasad.

Västvärlden fortsätter förstås att köpa olja i Mellanöstern. The games must go on.

Gunnar Jonsson

Motståndare. Illustration: Magnus Bard

Motståndare

SD ”är vår huvudsakliga motståndare”. Så skrev Johan Pehrson (L) till sin partigrupp i Bryssel, som tyckte att han snarare sände ut vänskapliga signaler.

Missförståndet kan ha uppstått när Pehrson för att visa sitt motstånd flabbade med Jimmie Åkesson (SD) i Almedalen om att de tycker lika. När han under valrörelsen avstod från att ta repliker på SD-ledaren för att markera avståndet med sofistikerad ignorans. Eller när de reste till Tidö slott-internatet och drack whisky tillsammans. Eller för all del när det stod klart att båda ingår i regeringsunderlaget som går under begreppet ”samarbetspartierna”.

Den sortens förbindelser gör att det lätt kan uppstå oklarheter om vem som är motståndare respektive allierad. Johan Pehrson får gärna ägna nästa år åt att räta ut frågetecknen.

Susanne Nyström

Hår. Illustration: Magnus Bard

Hår

Det räckte med några synliga lockar från luggen för att den iranska moralpolisen skulle gripa och mörda Masha Jina Amini i september. Sedan dess har kvinnor i hela landet bränt sina slöjor, klippt av sig håret och gått ut på gatorna och ropat efter revolution. Som svar har regimen mördat mellan 300 och 500 personer, varav minst 44 barn. Nu har man också återupptagit de offentliga hängningar som inspirerade Margaret Atwood till scener i ”The handmaid's tale”.

Tänk att maktens män fortfarande kan vara vettskrämda för kvinnors hår. Det säger något om den enorma kraft som den fria kvinnan härbärgerar.

Isobel Hadley-Kamptz

Pansarskott. Illustration: Magnus Bard

Pansarskott

Sverige skickar inte vapen till länder som befinner sig i krig. Så hette det fram till den 24 februari i år. Lika självklar var vår alliansfrihet, upprepad i utrikesdeklarationen av Ann Linde så sent som den 17 februari.

Vladimir Putins fullskaliga invasion av Ukraina prövade den svenska säkerhetspolitiken – och i synnerhet Socialdemokraternas. Och visade att den inte höll måttet.

Tre dagar senare beslutade Sverige att skicka 5 000 pansarskott till Ukraina. Tre månader senare ansökte vi tillsammans med Finland om ett Natomedlemskap.

Där fanns en del vånda. Men faktum är att omläggningen var nästan lika snabb som den var nödvändig. I skarpt läge levererade partierna.

Martin Liby Troein

Konservativ. Illustration: Magnus Bard

Konservativ

Att vara liberal är att vara kluven men vad innebär det att vara konservativ? Svårt att säga visade det sig 2022 – året då Sveriges mest utskällda tanketradition upphöjdes till ett slags nationell överideologi (åtminstone för stunden och åtminstone enligt Martin Wicklin i SR 9/10).

Var det att röka pipa i tweed, helst på en studentnation i Lund? Var det att gräva fram ett svunnet idealsamhälle utan reduktionsplikt och dragshowartister som läser sagor, vilket arkeologerna i SD hävdade? Eller var det kort och gott att skynda långsamt därför att motsatsen – paradigmskiften, med ett moderiktigt ord – ofta blir något annat än tänkt?

Altingets chefredaktör Sanna Rayman fångade dess lite anpassliga väsen bäst eller i varje fall roligast i Axess TV: ”I Sverige är konservatismen O'boy.”

Arvid Åhlund

KiloWHAT?! Illustration: Magnus Bard

KiloWHAT?!

Det är tur att det inte går att se in i framtiden. Tänk om folk för hundra år sedan blivit varse att de levde i ”mellankrigstiden”, hur oroade hade de inte då känt sig: ”Vaddå mellankrigstiden?” Eller om vi firat in år 2020 med fyrverkerier som plötsligt formade orden ”NU BLIR DET PANDEMI” över himlavalvet? Förvirrad, tryckt stämning direkt.

Och på något sätt kanske vi även ska vara glada för att vi, när vi i fjol höjde glasen i en darrig skål för ett nytt, bättre år, inte visste att covidskiten skulle fortsätta år 2022, och att vi därtill skulle få krig i Europa, inflation samt en energikris. Själv satt jag länge och räknade, och räknade om, för jag kunde bara inte tro det: 5,70 kronor per kiloWHATtimme?! Det är ju en 500-procentig höjning av elräkningen, bara så där! Och detta samtidigt som matpriserna skenar så mycket att Bregott typ blivit det nya guldet.

Nej, hörni, nu räcker det.

Lisa Magnusson