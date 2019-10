Domen mot nazisterna i Göteborg måste överklagas

Så föll tingsrättens dom över de 16 medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som deltagit i den omtalade demonstrationen under bokmässan i Göteborg den 30 september 2017. En av dem åtalades för våldsamt upplopp, åtta för hets mot folkgrupp och sju för både och. Samtliga anklagade nekade till brott.

Demonstrationen hade tillstånd, men polisen var beredd på kaos. Sådant brukar nämligen uppstå runt NMR. Det handlar om en nazistisk organisation. Medlemmarna tar inte avstånd från våld, utan är alltid förberedda på det, i en hel del fall förväntansfulla inför det.

Så även den där höstdagen för två år sedan: Många av deltagarna klädde sig enhetligt i uniformsliknande klädsel, en del bar kravallsköldar, flera även hjälm med visir, skyddsglasögon och skyddshandskar. Andra höll upp fanor på stänger av samma typ som NMR i andra sammanhang har använt som vapen. Det gjorde de även under denna demonstration. De kastade också flaskor och skyltar.

Detta är väl kartlagt, både genom film och genom vittnesmål. Att de åtalade döms för våldsamt upplopp är därför väntat. Inte oväntat var det tyvärr heller att de skulle frias för hets mot folkgrupp.

Inte för att detta är ett gäng som absolut inte skulle kunna tänkas vilja hetsa mot folkgrupp. Tvärtom: hela deras ideologi går ut på handling, det är det som gör den så farlig.

Men, som Ahn-Za Hagström, analytiker på Säpo, konstaterade i förhör före rättegången är NMR vanligen mycket noga med att hålla sig precis på rätt sida gränsen av vad som är lagligt. Rörelsen begär ut förundersökningsprotokoll och fällande domar och studerar dem för att få ett hum om hur långt den kan gå. Exempelvis ska en av ledarna inför demonstrationen under bokmässan ha varnat för att skrika ”Hell seger”, det vill säga ”Sieg heil” på tyska. Detta har tidigare bedömts vara hets mot folkgrupp.

Nazister ska inte tillåtas demonstrera när och hur de vill.

Även tyrrunan kan, som tingsrätten också är medveten om, sägas vara en nazistisk symbol. Den användes av Adolf Hitlers SS-styrkor och har fortsatt att omhuldas av militanta nazistorganisationer alltsedan dess. Man förstår vad som menas när NMR bär den, på samma sätt som det är uppenbart vad den amerikan menade som under en demonstration för några år sedan höll upp ett plakat med budskapet ”death to all the juice”, död åt all juice, vilket på engelska utläses på precis samma sätt som död åt alla judar.

Men tyrrunan är också ett urgammalt skrifttecken, som på senare tid laddats med religiös dyrkan av asaguden Tyr, och kommit att förknippas med kamp, med framgång. Det är farligt att fastna i förbud mot sådana generella symboler. Om tyrrunan förbjuds går väl NMR bara över till ingrunan, som de redan använder sig av, eller till någon annan symbol.

I stället borde tingsrätten ha gått på åklagarens linje och breddat tolkningen av brottet hets mot folkgrupp till att gälla själva sammanhanget snarare än de enskilda beståndsdelarna. Ett tåg med uniformsliknande kläder, gatustridsvapen och våldskryddade slagord riktade mot till exempel minoriteter och politiska motståndare – det går att stoppa med nuvarande lagstiftning.

Nazister ska inte tillåtas demonstrera när och hur de vill. Ordningsmakten ska därtill ständigt vakta och lagföra dem när de gör faktiska överträdelser – som när de begår våldsamt upplopp. Till detta bör inga lagändringar behövas. Tingsrättens dom måste överklagas, NMR bör fällas.