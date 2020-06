Elsa Kugelberg: Den svenska coronastrategin är till för medelklassen

Det blir intressant för de svenskar som i sommar beger sig ut i Europa, detta att man numera får medlidsamma blickar när man berättar om sin härkomst. I det brittiska klassamhället, där jag under de senaste åren vistats från och till, har jag tidigare mötts av avund eller intresse från vänsterhåll: ”Wow, berätta mer om föräldraförsäkringen!” Nu är det snarare, ”Oh my, oh dear… är din familj okej?”

De hade inte behövt oroa sig så mycket, har det visat sig. Mina närmaste har varit relativt förskonade, och i välmående Stockholmsområden hör svår covidsjukdom till ovanligheterna. Som framgår i Expressens granskning (28/6) är det framför allt boende i huvudstadens fattigare delar som drabbats. Gapet som redan före coronapandemin var stort, om än inte i närheten av det brittiska, har nu breddats. På Östermalm, Lidingö och Djursholm har knappt någon behövt sjukhusvård. I Rinkeby kanske man redan närmar sig flockimmunitet.

Detta är knappast någon överraskning. För ärligt talat: vem har den svenska strategin riktat sig till? Vem var den utformad för? Inte de äldre, inte egentligen. Det fanns ingen seriös plan för hur man skulle hindra smittan från att komma in på äldreboenden.

Inte heller andra riskgrupper. De som förlorat inkomst till följd av att smittspridningen i samhället omöjliggjort deras arbete kommer att kunna få ersättning först i september.

Och inte personer i socioekonomiskt utsatta områden. De som ofta arbetar i samhällsbärande yrken där arbetare tidigt nekades skyddsutrustning. I äldrevården. I kollektivtrafiken.

Nej, trots att jämlikhet ingår i Folkhälsomyndighetens uppdrag verkar den ha haft den friska medelklassens bästa för ögonen den här gången. Den svenska coronastrategin har utgått från eget ansvar: Om ”vi” bara skötte oss, gjorde förnuftiga val – var hemma när vi var sjuka, jobbade hemifrån så mycket som möjligt, tog bilen i stället för bussen – skulle vi slippa frihetsinskränkningar. ”Vi” skulle få gå på restaurang som vanligt, slippa ha ansiktsmask, så småningom resa vart vi ville på semester.

Precis som liberaler och socialdemokrater i andra länder tidigt varnade för, betalas priset för en sådan strategi av samhällets svagaste.

I stället för att trycka ned smittspridningen, för att som våra grannländer skydda riskgrupper och samhällsbärare, har regeringen accepterat att det okända coronaviruset har brett ut sig.

Allt i enlighet med en bakvänd rättviseprincip: gynna de bäst ställda, oavsett hur det påverkar dem som redan före corona hade kortare förväntad livslängd, sämre generell levnadsstandard och färre resurser.

”Eget ansvar” betyder ”välj rätt!” Och även i Sverige är valmöjligheter ojämlikt fördelade.