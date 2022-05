Emma Høen Bustos: Det finns en anledning till att din mamma inte jobbar som syokonsulent

Det är lätt att vara elektriker just nu. Huggsexa råder till och med om praktikanter från gymnasieutbildningarna, rapporterar SVT.

30 000 utbildade installatörer saknas och nio av tio försök att rekrytera personal misslyckas, enligt Svenskt Näringsliv. Men det är inte bara elektriker som saknas utan plåtslagare, sotare, målare och snickare, enligt Arbetsförmedlingen.

Tiotusentals jobb med relativt låga trösklar står alltså lediga. För gymnasieungdomarna borde det vara ett drömläge.

Hantverksyrken kräver kvalifikationer men inte särskilt många år i skolbänken. Utbildningarna är korta, ställer inga höga krav på teoretisk kunskapsinhämtning och kan fullföljas under gymnasiet eller på komvux. Erbjudanden om anställning trillar ofta in redan under utbildningen, vilket gör att eleverna kommer ut på arbetsmarknaden långt före de som väljer att studera vidare på universitetet.

Det finns många branscher där akademiker bara kan fantisera om sådana villkor.

Inte heller kräver yrkesval som elektriker någon flytt till de större städerna. Brist råder över hela landet. Inte minst i norr, där nyindustrialiseringen tagit fart på allvar med etableringar av företag som Northvolt.

Ofta trygga anställningar, god löneutveckling och en stark yrkesidentitet.

Ändå avråder föräldrar ofta sina barn från praktiska utbildningar, vittnar både industrin och forskningen om. Att studera vidare anses ge bättre livsutsikter än att inte göra det, vilket eldats på av ett ensidigt fokus på högre utbildning i Sverige. Det menar professor Jonas Olofsson vid Malmö universitet, som studerat föräldrars påverkan på ungas studieval.

Mamma och pappa ger inte alltid de bästa råden, konstaterar Olofsson. Särskilt inte när de extraknäcker som syokonsulenter från kökssoffan.

