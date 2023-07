Emma Høen Bustos: Föräldrar vet ingenting om barnens idoler på nätet

Logga in

Hur många vuxna hade hört talas om Andrew Tate innan hans Twitterbråk med Greta Thunberg förra året? Alltför få, uppenbarligen. I den fysiska världen skulle ingen förälder låta en så gräslig person komma i närheten av sina barn. Ändå hade han under flera år byggt upp en följarskara av miljontals unga på nätet.

Den grovt misogyne Tate har omvandlat sina idéer i praktik och står nu åtalad för människohandel, våldtäkt och organisering av prostitutionsverksamhet i Rumänien. Han flyttade dit med sin bror för att enligt egen utsago njuta av korruptionens möjligheter att ”göra vad han vill”.

Pontus Rasmusson då? En svensk influerare. Fram till SvD:s stora granskning förra året flög han under den mediala radarn, trots att han utnämndes till den femte mäktigaste på svenska Youtube 2021. Rasmussons följare är unga och en stor andel under 18, men han har regelbundet anspelat på sex och riktat sin marknadsföring direkt mot barn.

Innan granskningen sålde Rasmusson stringtrosor med produktbeskrivningen ”I wanna break your bed – not your heart”. Säljargumentet löd: ”Få chans att visa dem i verkligheten för mannen bakom designen.”

Barnens internet är så uppenbart en annan plats än de vuxnas. Bildningsluckan är enorm – inte minst på grund av att de tekniska möjligheterna att undgå vuxenvärldens blickar är så stora.

Nätidolerna sätter standarden för vad unga uppfattar som anständigt beteende och språkbruk. När profiler som Tate och Rasmusson blir granskade i media har barnen redan tillbringat hundratals, om inte tusentals, timmar med dem på sina telefoner.

Det ställer nya krav på föräldraskapet. Vuxnas närvaro på de populära plattformarna måste öka – liksom kvalitetstiden med barnen bortom skärmarna.

Fler vuxna måste samtala med unga om vad som försiggår i deras värld. De är i desperat behov av sunda förebilder.

