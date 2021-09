Emma Høen Bustos: Jo, Johan Forssell, en ”välkomstkommitté” är precis det IS-kvinnorna ska mötas av

Tycker M:s rättspolitiske talesperson Johan Forssell på allvar att det är det kurdiska självstyrets ansvar att ta hand om svenska terrorister?

Under måndagen, i ”Aktuellt”, på sociala medier och i en rad intervjuer, kritiserade Forssell regeringen för att tillhandahålla en ”välkomstkommitté” vid IS-kvinnornas ankomst till Sverige.

Kastar Forssell bara ut bete till blodtörstiga hårdare tag-väljare eller tycker han faktiskt det han säger? Det är svårt att veta vad som är värst.

Forssells utspel i en mycket komplex juridisk fråga är sorgligt onyanserade. Ingen vill ha med IS-återvändarna att göra. Men problemet är i första hand Sveriges, inte kurdernas.

Någon annan hantering än ”kommittén” bestående av läkare, säkerhetspersonal och UD-tjänstemän hade varit otänkbar. Det ligger i vårt eget säkerhetsintresse att anhålla misstänkta terrorister så fort de landar på svenskt territorium. Och läkarteamet var framför allt där för barnens skull, som under lång tid har berövats grundläggande näringsbehov och hygien.

Om detta är Forssell nog innerst inne själv medveten, trots hårda ord om indragna medborgarskap och att regeringen inte ska ”hjälpa terrorister”.

Den yviga retorikens främsta funktion blir därför som rökridå för att dölja i huvudsak substanslös kritik. I en intervju med SvD ”kräver” Forssell till exempel svar på varför UD-tjänstemän mötte kvinnorna på Arlanda, som om det var det viktiga i sammanhanget.

Ur ett säkerhetsperspektiv är det faktiskt bättre att under kontrollerade former föra förmodade terrorister hem än att låta dem ta sig in i Sverige på eget initiativ. Åklagarmyndigheten har redan inlett försök att ta vid där den kurdiska rättstaten misslyckades och lagföra kvinnorna för krigsbrott.

Ändå fortsätter det politiska skådespelet. Moderaterna viftar med ministerkallelser till justitie- och utrikesutskottet i riksdagen. Detta trots att utskotten informerades i frågan tidigare i somras och inga invändningar då framfördes, ens av M.

Kastar Forssell bara ut bete till de väljare som alltid suktar efter hårdare tag eller tycker han faktiskt det han säger? Det är svårt att veta vad som är värst.

Vi borde kunna förvänta oss mer från en kandidat till justitieministerposten.