Emma Høen Bustos: Medan Jeff Bezos hängde i rymden gjorde de anställda fackligt uppror

Jeff Bezos rymdresa är en nästintill parodisk konfliktyta. För första gången i Amazons historia skulle en fackförening bildas och vd:ns miljarder var ett tacksamt argument att luta sig mot när lagerarbetarna i New York skulle övertygas om att gå med.

Företaget har blivit ökänt för att behandla sina anställda mer som robotar än människor. Minut för minut-instruktioner delas ut via övervakningskameror som kontrollerar att obarmhärtigt höga produktionskvoter fylls. Tid finns knappt för toalettbesök och under pandemin har företaget fått ta emot massiv kritik för bristande skyddsrutiner.

Just därför är det så symboltungt att facket lyckades bilda en förening. ”En av de största segrarna för arbetares organisering den här generationen”, skriver The New York Times.

Amazon beklagade sig däremot omedelbart och har under hela processen tagit strid mot den gräsrotsledda kampanjen. Den direkta relationen med de anställda riskerar nu att ”förstöras”, menar man.

I Europa hade nätjätten bara kunnat drömma om att bete sig på det sätt som den gör i USA.

Den ”relation” där anställda tvingats kissa i flaskor och använda vuxenblöjor för att ta sig igenom arbetsdagen, alltså.

Enorma belopp har plöjts ned för att stoppa kampanjen: anställda har fått ta emot antifackliga sms, tvingats gå på obligatoriska ”informationsmöten” och via affischer på arbetsplatsen blivit varnade för konsekvenserna av att gå med.

Inte så konstigt därför att Bezos förmögenhet sticker i ögonen på de anställda. Hela den affärsmodell som gjort honom till en av världens rikaste män är ju byggd på att de anställda behandlas med minsta möjliga värdighet.

Agerandet är inte bara moraliskt förkastligt utan skadligt för den amerikanska ekonomin i stort. Maktkoncentration, växande ojämlikhet och undermåliga arbetsvillkor har satt den amerikanska arbetsmarknaden i gungning.

Hundratusentals amerikaner har de senaste månaderna sagt upp sig från sina jobb, samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft. Pandemin kombinerat med en rekordlåg arbetslöshet har fått lågavlönade arbetare på företag som Starbucks att vädra morgonluft och kräva bättre villkor.



Men inte ens det verkar få Amazon att vakna till.

I Europa hade nätjätten bara kunnat drömma om att bete sig på det sätt som den gör i USA.

Det ska vi vara tacksamma för. Och för den frivilliga organiseringens betydelse för den svenska modellen.

På en sund arbetsmarknad behöver maktförhållandena balanseras mellan arbetsgivare och anställda. Det tjänar alla inblandade på i längden – och ekonomin i stort.

Läs fler texter av Emma Høen Bustos.