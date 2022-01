Emma Høen Bustos: Sänkt skatt är en återvändsgränd – ska vi nå klimatmålen måste bensinpriserna öka

Det börjar bli trångt i den fossilvurmande ringhörnan.

Under onsdagen föreslog Vänsterpartiet att staten ska kompensera glesbygdsbor för ökade kostnader för bensin och diesel. Dagen efter föreslog Kristdemokraterna att kraven på inblandning av biobränsle i diesel ska sänkas, vilket skulle trycka ned priset med tre kronor per liter. Och under våren kommer bensinskatten att sänkas med 50 öre per liter, efter initiativ från M, KD och SD.

Vad förslagen har gemensamt är att de uppmuntrar människor till konsumtion som släpper ut mer koldioxid, inte mindre. Dessutom minskar incitamenten att investera i grönare transportalternativ – tvärt emot forskarkårens rekommendationer om vad som krävs för att nå klimatmålen.

Få ifrågasätter att bilen ofta är en nödvändighet för att få livet att gå ihop på landsbygden. Förbrukningen av bensin och diesel är mer än dubbelt så hög per person i Arjeplog som i Stockholms kommun, vilket gör att Arjeplogborna bär en tyngre börda för den gröna omställningen än stockholmare.

Sett till nyförsäljningar är elbilen numera ett vanligare köp på landsbygden än i storstäder. Det är en annan berättelse om den gröna omställningen.

Delar av missnöjet kring de ökande priserna är därför befogat. Och att partierna ser sin chans att kapitalisera på frustrationen är knappast förvånande.

Problemet är bara att de gör det på helt fel sätt.

Det är nämligen inte bilresandet i sig som måste minska men däremot måste koldioxidutsläppen göra det – om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Utsläpp utanför storstäderna värmer också upp atmosfären och även fortsättningsvis måste principen att det är förorenaren som ska betala gälla.

Verkligt landsbygdsvänliga utspel borde i stället fokusera på hur de som hittills dragit ett tungt lass i den gröna omställningen kan bli kompenserade på ett sätt som minskar både kostnader och utsläpp. Gott om policyförslag och praktiska exempel finns på hur intäkter från energi- och koldioxidskatter kan kopplas ihop med stöd som gynnar låginkomsttagare och glest befolkade områden. I exempelvis Kanada har en skatteåterbäringsmodell införts.

Sådana åtgärder kan dels höja välfärdens kvalitet på platser där invånare betalar höga skatter men den kommunala ekonomin ändå inte går ihop. Dels kan de öka privathushållens möjligheter att investera sig ur olika pris- och skattehöjningar genom att till exempel installera bergvärme eller köpa elbil.

Sett till nyförsäljningar är elbilen numera ett vanligare köp på landsbygden än i storstäder, även om bristande laddinfrastruktur fortfarande är en utmaning.

Det är en annan berättelse om den gröna omställningen. Men sådana lockar uppenbarligen inte lika mycket som bränslepopulism.

