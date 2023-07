Erik Helmerson: Alla religioner behöver kritiker som Sinéad O'Connor

Där står hon, klädd i vitt, med blicken rätt in i kameran som om hon vill döda den. Utan musik sjunger hon: ”We are confident... In the victory... Of good... over evil.” Vid det sista ordet lyfter hon fram en bild på påven Johannes Paulus II, en aktad man, många skulle säga helig, i vilket fall är han symbolen för en kyrka som en miljard människor anser helig.

Ritsch ratsch så är bilden förstörd. Liksom Sinéad O'Connors karriär. Det är den 3 oktober 1992.

Förstörd? Inte om man frågar O'Connor själv. Det var popstjärnelivet och hitsinglarna som förstörde karriären, skriver hon i sina memoarer ”Rememberings”. Att riva sönder bilden räddade den.

Hur känner man när någon kränker det man håller för heligt? Ofta blir man mer ledsen än arg, vilket kan vara viktigt att hålla i åtanke. Ilskan kommer snarare senare, när man vill hämnas och orsaka kränkaren samma smärta som kränkaren åsamkat en själv.

Katoliker världen över rasade mot Sinéad O'Connor, häderskan, påvehataren. Kanske borde fler ha lyssnat i stället? Nio år senare uttryckte samma påve kyrkans ”djupa ånger” och bad om förlåtelse för sexuella övergrepp mot barn.

Hon var en djupt andlig person som levt inne i katolska kyrkan och umgåtts med såväl helgon som syndare.

En god vän är en som säger ifrån när man beter sig illa. Åtskilliga helgon och profeter har rasat mot orättfärdighet i de egna samfunden.

Nu är Sinéad O'Connor död. En sak man i efterhand inte kan säga om hennes protest är att den var ytlig och trendkänslig. Hon var en djupt andlig person som levt inne i katolska kyrkan och umgåtts med såväl helgon som syndare. Hennes visselblåsande var ett avgrundsvrål.

Till och med de mest knäppa tirader – och det kom många sådana från O'Connor, hon kämpade mot droger och psykisk ohälsa – kan ha värde för ett samfund. De får de religiösa att öva sig i förlåtelse och kärlek. Kanske lär de sig att se sin ilska som en sorts välförtjänt syndastraff och fundera på om det i gödselstacken kanske ändå finns frön som gror.

Det är nyttigt att underkasta sig emellanåt. Men religioner som bara kräver underkastelse och förfasar sig över all kritik är dömda till undergång.

”Frimodig” är ett vackert ord som består av två vackra ord. En frimodig religion fruktar inte kritik. Sinéad O'Connor var frimodig.

