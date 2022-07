Erik Helmerson: Almedalen blev för hippt för sitt eget bästa

VAL 22

”Förhoppningsvis kan Almedalens comeback ge nytt syre till det öppna och vänliga demokratiska samtalet.” Så skrev ledarkrönikören Joanna Abrahamsson i Gotlands tidningar i veckan. Det är svårt att tänka sig en mindre tidsenlig, mer folkpartistiskt präktig mening. Har skribenten missat att politik i dag är polarisering, spel och oerhört indignerade Twitterdueller om huruvida Jan Ersa (S) kallat Per Persa (KD) för fascist eller inte?

Hur som helst: Dagarna före comebacken regnar det i Magdalena Anderssons Sverige, åtminstone över Almedalen, Donners plats, restaurang Surfers och andra demokratins högborgar i Visby. Och det är en ny politikervecka som håller på att mejslas fram ur kalkstenen. En kortare – fem dagar där partierna får en halv dag var. Och smalare – cirka 2 000 evenemang finns i programmet, förra valåret 2018 var de över 4 300.

Man minns ju veckans glansdagar i mitten av 10-talet. Ungdomsförbundare dränkte varandra i Östersjön för en biljett till det mytiska DJ battle där Carl Bildt kanske eller kanske inte kunde dyka upp. Sommarjobbande ungar svettades bort halva sin kroppsvikt i den allestädes närvarande Expressengetingens fleecekostym. DN-kollegan Johan Croneman rasade om rosé. Nöjessajterna publicerade listor över årets bästa Almedalen-listor. Happy days.

Eller inte. Kanske blev evenemanget för ystert för sitt eget bästa. Något är skevt i Visby när den enda skillnaden mellan Almedalen och den hedonistiska Stockholmsveckan är åldern på dem som poserar för selfies med Jan Emanuel.

DN-kollegan Johan Croneman rasade om rosé. Nöjessajterna publicerade listor över årets bästa Almedalen-listor. Happy days.

Almedalen var ofta som bäst när det var som tråkigast. När en barnfamilj från Kungälv kunde stanna till och lyssna på ett torgmöte med Svensk Sjöfart och gå därifrån med åtminstone en ny insikt: ”Hmm, det kanske var rejält osmart att avskaffa handelsflottan.” När man hade en kvart att döda och slölyssnade på Gudrun Schyman som alltid hade torgmöte varhelst två Visbygator möttes. När Grön ungdom debatterade kärnkraft med MUF och den första publikfrågan gällde skadligheten i 1970-talets marginalskatter.

Kanske gäller less is more för Almedalen. Kanske måste evenemanget bli mindre för att kunna bli större. Kanske måste politikerveckan, liksom politiken, bli lite tråkigare igen, lite mindre aggressiv, mindre polariserad, mindre ”du kallar inte mig fascist, din fascist” och mer ”votering är begärd och ska genomföras”.

Klockan 19 på söndag börjar facit skrivas med Magdalena Anderssons tal.

Förhoppningsvis kan Almedalens comeback ge nytt syre till det öppna och vänliga demokratiska samtalet.

Läs fler texter av Erik Helmerson här