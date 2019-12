Erik Helmerson: Baby, det är kul att diskutera julsånger

Jag minns så väl när jag hörde ”Baby, it’s cold outside” med nya öron.

Denna julduett skrevs 1944 av Frank Loesser, en av otaliga superbegåvade judar som skapat amerikansk showbusiness, och gav honom en Oscar för bästa sång 1949. Den finns i en lång räcka versioner. Jag tror att det var Dean Martins och Marilyn Maxwells som spelades i radio och fick mig att stanna i steget mitt i ett kök på Gotland och tänka: ”Men vad i hela Julköping sjunger de egentligen”?

Låtidén är enkel. De är hemma hos honom. Hon vill gå hem, han vill få henne att stanna – det är så kallt ute. Roligt på 40-talet, men efter metoo är det svårt att höra charmen i deras sjungna dialog.

”I ought to say no, no, no sir”, säger hon. ”Mind if I move in closer?”, svarar han.

Hon: ”My sister will be suspicious”. Han: ”Gosh, your lips look delicious.”

Och så det som väl slutligen tar bort allt julglitter ur sången och förvandlar den till rena våldtäktsfantasin: Hennes förvånade fråga: ”Say, what’s in this drink?” Försöker Dean rent av droga Marilyn?

Jag kollade upp alltihop som hastigast och jodå, låten var starkt omdiskuterad, framför allt i USA, sedan flera år. Flera radiostationer vägrade spela den, många debattörer hade redan kastat ut den som en gammal brun julgran på tjugondag knut. Okidoki, tänkte jag och satte i stället på Whams ”Last Christmas” för 24 upphöjt till 12:e gången.

Så gick en tid och jag började fundera på ”Baby, it’s cold outside” igen, som man gör. Nu stannade jag längre på Google än förra gången. Och såg vad jag missade då – att det finns gott om röster som försvarar sången. Feministiska bloggar poängterade redan 2010 att frågan ”what’s in this drink” vid tiden då låten skrevs brukade användas som en ursäkt för att göra saker trots omgivningens normer.

Enligt denna tolkning vill kvinnan i sången själv stanna – det är just samtidens förväntningar på ”fina flickor” som vill trycka ut henne ur lägenheten. Mannens roll är helt enkelt att förse henne med tänkbara ursäkter så att hon kan följa sin egen (och hans) vilja.

Så ”Baby, it’s cold outside” är inte sexistisk? Inte vet jag, och det är heller inte min poäng. Det är att den här diskussionen, och låten, blir intressantare ju mer man gräver i dem, och tänker på dem.

Nu har John Legend och Kelly Clarkson spelat in en ny version, ett försök till anpassning till 2019 års moral. Pk-trams eller rimlig modernisering? Bestäm själv – lyssna på båda. Diskutera sedan. Det är ett mycket intressantare sätt att angripa ett fenomen än att tysta, stoppa och kräva anpassning till just ens egen tolkning, som en Grinch på jakt efter att stjäla debatten.