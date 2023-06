Erik Helmerson: Bara ett problem, kära utomjordingar – er tajming suger, det är verkligen inte läge nu

Logga in

Är de här nu? Den amerikanska underrättelseofficeren och visselblåsaren David Grusch är säker på sin sak: Människor från andra planeter har besökt jorden. Grusch påstår enligt sajten The Debrief att USA i hemlighet har utomjordiska farkoster i beslag.

Hans uppgifter bekräftas på sajten av ytterligare en underrättelseman, Jonathan Grey: ”Vi är inte ensamma.”

DN-journalisten och UFO-experten Clas Svahns analys: ”Om det visar sig stämma är detta den största nyheten i världshistorien.”

Och ja, onekligen jättespännande. Bara ett problem, kära utomjordingar. Er tajming suger. Det är verkligen inte läge nu. Vi har inte tid med er.

De knackar på dörren precis som släktingar som dyker upp just när det samtidigt är ösregn, magsjuka och stopp i avloppet.

Den ungerskamerikanske finansmannen George Soros beskriver på DN Debatt dagens globala situation med ordet ”polykris”. Soros målar upp tre samtidiga hot: AI-utvecklingen, klimatförändringarna och Rysslands invasion av Ukraina.

Just då ska vi alltså rikta uppmärksamheten mot ET och hans kompisar med tre ögon och överlägsen intelligens. De knackar på dörren precis som släktingar som dyker upp just när det samtidigt är ösregn, magsjuka och stopp i avloppet. Utomjordingar – som om vi inte hade fullt upp med jordlingarna. ”Just nu är det många problem som pockar på vår uppmärksamhet, men du behåller din plats i kön och vi behandlar ditt interplanetära ärende så fort vi kan.”

I denna polykris finns, trots allt, två skäl till optimism. Soros tror att Ukrainas offensiv blir framgångsrik, att den kan leda till Putins fall och att det kan ge världen en ”positiv chock” som ökar möjligheten att lösa våra övriga problem.

Och, med Clas Svahns ord: Det finns många blindspår som drabbat ufofrågan. En fördel med att bli gammal är att man varit med förr. Det är långt ifrån första gången som någon har ropat att vargen kommer från Andromedagalaxen. Hittills har ET alltid haft vett att hålla sig borta från polykrisens himlakropp.