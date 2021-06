Erik Helmerson: Befria Britney – och alla andra kvinnor som kontrolleras av patriarkatet

”Jag är inte skyldig dessa människor någonting.”

Det skär i själen att höra förhöret med Britney Spears i domstolsprocessen om att upphäva det förmyndarskap som lagt hennes liv i pappan Jamies händer.

Jag vill bara ha tillbaka mitt liv. Spears berättar hur hon inte haft makt över sina ägodelar – pengar, kreditkort, telefon eller ens sitt pass, allt som är fundamentalt för att kunna styra sin egen tillvaro.

Hon har saknat kontroll över sin egen kropp, sin egen sexualitet. Klätt av och på sig i andras åsyn. Hon får inte ens ta ut sin spiral – inte bli gravid och föda det barn hon önskar sig.

Om hon försökt säga nej har de hotat henne. Allt jag vill är att äga mina egna pengar, att detta ska ta slut, att min pojkvän ska kunna skjutsa mig i sin egen jävla bil.

Där kvinnor i hederskulturer måste skyla sin kropp tvingas Britney Spears att visa den.

”Free Britney” är slagordet som länge hamrats in av hennes fans och andra som vill ge henne livet tillbaka. Det är lätt att skriva under. Befria Britney – och alla miljontals kvinnor som lever under ett förtryck liknande hennes.

För vad hon vittnar om bär otaliga likheter med livet för en kvinna i en patriarkal hederskultur. Föräldrarnas kontroll av pengar, pass, pojkvän. Kroppen som inte är hennes egen. Det är patriarkatets döttrar i länder som Saudiarabien som hon beskriver – men också dess tjänare: hembiträden, offer för trafficking, sexslavar som tvingas arbeta för andra, inte sällan in i döden.

I fallet Britney Spears handlar det inte om heder utan till synes om pengar, så det finns skillnader. Där kvinnor i hederskulturer måste skyla sin kropp tvingas Britney att visa den.

”Jag är inte skyldig dessa människor någonting.” Nej, alla har rätt till sitt liv, ingen är skyldig att ge det till någon annan, ingen borde stå ut med det som Britney Spears vittnar om. Inte i det fria väst – inte någon annanstans.

