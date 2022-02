Erik Helmerson: Bevare oss för babblande värdegrundskapitalister

Häromdagen skrev jag om företaget Ben & Jerry's, som samtidigt vill vara en multinationell glassjätte och hippies som twittrar att de inte vill se amerikanska soldater i Europa. Säga vad man vill om glassmakarna, men deras ställningstagande medför ändå en risk.

Men vad har majonnäs egentligen för syfte? Frågan står i centrum i en het brittisk debatt om fenomenet ”woke capitalism” – politiskt medveten kapitalism.

En av de inblandade: chefen Alan Jope som försöker göra dagligvarujätten Unilever mer hållbar och ”syftesstyrd”. Hellmans majonnäs är en av bolagets klassiker. Men vad är produktens syfte? Ja, varför inte marknadsföra den som ett medel att minska matsvinnet, eftersom folk ofta äter majonnäs med rester?

”De som kritiserar woke-kapitalismen har fel”, skrev Paul Polman nyligen i Financial Times. ”Om affärseliten blir moraliskt medveten är det en bra sak.”

Han har både fel och rätt. Fel eftersom det sista världen behöver är företag som babblar om vilka fina värderingar de har, och deras stackars omedvetna kunder bör ha.

Som till exempel klädfirman Lindex, vars kampanj nyligen kritiserades för att haka på valet av Magdalena Andersson till statsminister. ”Vårt reason to talk i det här avseendet är att Lindex higher purpose är att 'Empower and inspire women everywhere' och det jobbar vi med på många olika sätt”, sa en representant för Lindex till Resumé, vilket mest väckte frågan om någon fått en stroke.

Babblet kan ske med andra sätt än ord, vilket vi såg nyligen när ljudbokstjänsten Bookbeat ville visa att inte bara vita människor läser Jan Guillou. Det gjorde företaget med en bild av en svart hand som höll upp en telefon med Guillous senaste roman. Men formgivarna, som uppenbarligen inte kände någon med svarta händer, hade fått för mycket feeling och photoshoppat även handflatan svart, vilket gjorde det uppenbart att bilden var fejk.

Man ska inte misstänkliggöra allt bara för att någon tjänar på det, tvärtom.

”När jag var ung chef var vd:ns roll att leverera ökade vinster, nöjda aktieägare och fler jobb”, skriver Polman i Financial Times. För den som läser om Lindex och Bookbeat låter hans ord inte som en marknadsmardröm utan som rena utopin.

Men riktigt så enkelt är det inte. Det är klart att privata företag har en stor roll att spela även moraliskt. Men de måste göra det i handling, inte med klyschor om higher purpose. Gör rätt saker: Betala er skatt, producera så grönt som möjligt, betala hederliga löner, teckna kollektivavtal och ägna mindre tid åt samtidsanpassade politiska floskler.

Staten kan med styrmedel och smart lagstiftning styra kapitalismen för miljöns bästa. Men inte sällan går företagen före politikerna och investerar i till exempel hållbarhet, både av pr- och ekonomiska skäl.

Man ska inte misstänkliggöra allt bara för att någon tjänar på det, tvärtom. Men försök inte krångla med att majonnäsen har ett annat, högre syfte än att i riklig mängd slaskas på hamburgare och mackor.

