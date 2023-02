Erik Helmerson: Då Finland, i dag Ukraina – Rysslands krig kan förstöra generationer

I filmen ”Den bästa av mödrar” från 2005 flyger ett plan lågt över en svensk skolgård under andra världskriget. Barnen leker vidare – utom en pojke som förtvivlat försöker ta skydd. När han kommer fram står de andra i en ring och skrattar åt honom.

Pojken i Klaus Härös film heter Eero, han är nio år och ett av de cirka 70 000 finländska barn som evakuerades från landet under krigsåren. De flesta kom till Sverige, de skildes från sina föräldrar – där pappa förmodligen låg vid fronten – och hamnade i ett land där de inte ens kunde förstå vad deras nya familjer sa.

Det finns många likheter mellan dagens Ukraina och de krig som Finland utkämpade mot Sovjetunionen mellan 1939 och 1944. Mindre länder slåss för sin själva existens mot en helt överlägsen fiende – och står emot. I båda fallen har det krävt mod och lidanden omöjliga att förstå i ett fredspräglat Sverige. Lidanden som, i Finland och säkerligen Ukraina, hemsöker generationer.

Många kommer tillbaka till fronten i syner och drömmar, år efter år.

Ett nummer av det finländska magasinet MFÅA, Meddelanden från Åbo akademi, från 2013 tittar på hur kriget påverkade landets soldater. En diagnos hade namnet ”tärähtäneitä” som översatts med ”sönderskakad” och också betyder galen, rätt och slätt. Veteraner drabbades långt efter kriget av symtom som kramper och skakningar. Den moderna psykiatrin var i sin linda och stod sig ofta slätt mot traditionen: en man lider i tysthet, gärna i sällskap med flaskan.

Efter andra världskriget har vi sett veteraner återvända från slagfält i Vietnam, Afghanistan, Tjetjenien, Irak. Många kommer tillbaka till fronten i syner och drömmar, år efter år. I samma nummer av MFÅA berättar amerikanen Karl Marlantes, författare till ”What it is like to go to war”, om sina egna erfarenheter efter Vietnam: Han får en skåplucka i huvudet och reagerar med att slå sönder köket, en bilist tutar på honom och han sparkar in vindrutan.

Andra världskrigets soldater, säger Marlantes, fick också lida i tysthet: ”Som i tv-serien ‘Mad men’, det var självmedicinerande veteraner, de drack sig själva till ett tillstånd där de inte kände något alls.”

Vladimir Putins krig krossar hundratusentals människoliv, både i Ukraina och Ryssland. Även om det blir fred i morgon kommer kriget att fortsätta skörda offer i årtionden. Vuxna och barn.