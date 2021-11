Erik Helmerson: De ser mig inte. Jag är en papperskorg. Jag älskar det.

”You look old, my friend”, sa Victor från Sydamerika när jag träffade honom nyligen.

Samma vecka såg jag en jämnårig bekant snett bakifrån. Sitt långa, täta hår hade han kvar. Men nu hade det bytt färg och blivit så askgrått att jag inte vågade ropa hans namn av rädsla för att det skulle vara någon helt annan.

Att ha passerat 50, pandemi och november är ingen smickrande kombination. Man ses så sällan och åldras så fort. Hud torkar och ömsom bleknar, ömsom blossar upp. Leder värker, näsan rinner, mörkret under ögonen påminner om livets natt. Vilken kollega är den där stackars Zoom-gnomen på skärmen med gråspretigt skägg och glasögonen på sned, tänker man, trots att man alltför väl vet svaret.

En intressant debatt pågår om kroppens åldrande. Ann Heberlein skriver i Svenska Dagbladet och Åsa Linderborg på NRK, deras erfarenheter går hand i hand. Den jävla åldern. Fysiskt förfall, förstås, men också något annat.

”Åldrandet gör oss osynliga”, skriver Heberlein och refererar till Simone de Beauvoir och vad som händer när vackra kvinnor blir äldre. Blickar riktas åt annat håll. Den extra uppmärksamheten försvinner. Det är också en intellektuell förlust; från att ha varit någon som blivit lyssnad på vittnar många äldre om att deras ord i rummet nu liksom försvinner som ett tomt eko medan någon yngre obekymrat tar vid.

Både Heberlein och Linderborg konstaterar att fasorna med utseendets förfall nu också hemsöker männen. Det är sant och lite jämställt att tidens kroppsfixering alltmer även drabbar oss.

Även osynligheten gör det. För mig är det en välsignelse.

En kväll för några månader sedan passerade jag ett klassiskt ungdomsgäng vid Globen. Brölanden, luvtröjor, måttade sparkar som stannade en decimeter från ansikten.

Hade detta varit för tio år sedan hade jag andats tungt av rädsla. För tjugo eller trettio år sedan hade något hänt, garanterat. Jag hade blivit testad. Med lite tur hade det slutat med ett tomt utfall – ”fan vad skraj han blev!” – med otur på akuten. Ett par gånger har jag fått stryk på ett sådant sätt.

Men nu. De såg mig mig inte. Jag blev inte tillmärkeslagd. En liten farbror i hatt och gråskägg. Jag var en irrelevant del av gatubilden, en stolpe, en papperskorg.

Att växa upp som man i Stockholm har för mig varit att ständigt ha en pitbull i släptåg och aldrig veta om han skulle hugga. Nu har han lämnat mig.

Att vara man är att vara ständig potentiell måltavla för aggressivitet från andra män. Kanske har det blivit värre, men att åka tunnelbana hem en lördagsnatt var redan på 80-talet – säkert tidigare än så – att bada i en flod med pirayor.

Nu kan jag stå på en t-banevagn eller buss, på en perrong eller bara en nattgata, se och känna igen den manliga aggressivitet som pyr på tre olika ställen. Själv känner jag mig lugn. Jag ses inte längre som en potentiell konkurrent, som någon i hackordningen att pröva sig själv mot. Jag ses ju inte alls.

Aggressiviteten har dämpats. Folk tar hänsyn. Uppstår ett missförstånd vid något övergångsställe kan jag se bilisten ladda upp för att börja svinga långfingrar eller förolämpningar – men så ser han den lille farbrorn stå där med ledsen uppsyn och viftar artigt fram honom i stället.

Att växa upp som man i Stockholm har för mig varit att ständigt ha en pitbull i släptåg och aldrig veta om han skulle hugga. Nu har han lämnat mig. Han ser mig inte längre, känner inte min lukt.

”Våldet som används män emellan är ett våld mellan medtävlare som står på samma nivå”, skriver Stephan Mendel-Enk i sin bok ”Med uppenbar känsla för stil” om manligt våld. ”När en man slår en annan man slår han en motståndare som han har respekt för, men där våldet från båda sidor är en införstådd del av spelet.”

Det där har jag aldrig förstått. Jag är inte införstådd med något spel alls, jag ville bara gå hem från pizzerian, tack så mycket. Och vi står för övrigt inte alls på samma nivå, du är huvudet längre än jag, har tränat thaiboxning och har tre kompisar med dig.

Nu är det kanske över. Att bli äldre och osynlig döljer mig – äntligen – från den aggressiva manliga blicken. Jag hatar den och ömkar alla som är kvar i den. Vi måste få den att försvinna.

Läs fler texter av Erik Helmerson