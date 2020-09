Erik Helmerson: Det är inte rasism att vilja ha lugn på sitt bibliotek

”I can't believe I still have to protest this fucking shit”, stod det på ett berömt amerikanskt demonstrationsplakat. Själv tror jag knappt att det är sant att vi fortfarande diskuterar stök och kriminalitet på bibliotek och simhallar.

Debatten initierades år 2015 av Paulina Neuding, ledarkolumnist på SvD. Problembeskrivning: Vissa män sprider oro bland besökare och personal. Resultat: Människor som bara vill läsa böcker eller simma skräms bort, personalen mår dåligt. Föreslagen lösning: Portförbjud de individer som stör och se till att förbudet uppehålls, vid behov med hjälp av vakter.

Klart? Nej, så enkelt kan vi inte ha det. I stället utbröt ett smärre kulturkrig, där Neuding med flera som påpekade problemet anklagades för mer eller mindre främlingsfientliga motiv och begrepp som ”tysthetsnormen” och ”bibliotekshögern” lanserades av diverse vänsterdebattörer.

Det där är en lika gammal som svårbegriplig blind fläck hos delar av vänstern. I tider då kriminalitet och social turbulens verkligen sprider oro i samhället finns reflexen kvar: ifrågasätt, trivialisera, sopa under mattan, märk ord. Hellre än att medge att problemet finns – och oftast drabbar just de svaga som vänstern vurmar för – skruvar de nervöst på sig och markerar distans från fienden till höger som faktiskt tar det hela på allvar.

Det är ju väldigt dumt. Skulle det vara en höger-vänsterfråga att människor har rätt att låna böcker eller slappna av på ett badhus utan att bli sextrakasserade? Varför skulle en vänstermänniska acceptera att folk skrämmer bort barn från biblioteket, ett av klassresans viktigaste rum?

Inte heller handlar det om invandring. Det är inte rasism att vilja ha lugn på sitt närmaste bibliotek. Etniciteten på den störande är komplett oviktig. Samma ordningsregler gäller för alla.

Varför skulle en vänstermänniska acceptera att folk skrämmer bort barn från biblioteket, ett av klassresans viktigaste rum?

I veckan kom en rapport från Brå, ”Simhallar och bibliotek”, som kartlagt problemet med ordningsstörningar. Där framgår att problemet inte ska överdrivas – några hundra incidentrapporter på flera miljoner besökare – men inte heller negligeras. En av fem folkbiblioteksanställda upplever brott och störningar ”flera gånger i veckan eller mer”. I 84 procent av simhallarna har det förekommit bråk det senaste året, 53 procent har rapporterat sextrakasserier.

Och framför allt: Personalen på såväl bibliotek som simhallar berättar att det ofta är samma fåtal, straffmyndiga män som står för brott och störningar.

Ska vi äntligen fatta det för ett välfungerande samhälle normala beslutet att porta dem, så att så fina platser som bibliotek och simhallar kan fungera som det är tänkt? Eller är det för enkelt? Kanske borde vi för säkerhets skull fortsätta med den svenska lösningen och älta det några år till så att vi verkligen hinner problematisera tysthetsnormen.