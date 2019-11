Erik Helmerson: Det är klart att man kan bli kriminell av musik

Einár från Enskededalen, gangsterrappens hitmakare deluxe, intervjuas i DN. Hans låtar och inte minst videor har anklagats för att glorifiera och inspirera till brottslighet. Einár svarar: ”Jag tror inte att man blir kriminell av att lyssna på musik”.

Tillåt mig att genmäla, som Samuel L Jackson säger innan han skjuter ihjäl en massa människor i ”Pulp fiction”. Det är klart att man kan bli kriminell av musik.

Det finns en hel del studier som pekar på att våld och våldsam musiksmak kan hänga ihop, till exempel ”Impact of music, music lyrics, and music videos on children and youth” som Amerikanska barnläkarakademin publicerade 2009.

Men studier är studier. Det finns ett betydligt bättre sätt att konstatera varför Einár är ute och seglar med sitt kategoriska påstående: Se hur världen ser ut.

För vad Einár, och många med honom som uttalat exakt samma mening, egentligen säger är ”Jag tror inte man blir påverkad av kultur”. Och om det vore sant kan man fråga sig varför kultur ens finns, och vad den är bra för.

Det betyder inte att kulturen ska inskränkas, kvävas, censureras

Jag tror tvärtom att man kan bli oerhört påverkad av kultur, inte minst populärkultur, och att det är hela poängen med den. Varför skulle annars vi annars än i dag se 75-åringar gå klädda i samma typ av läderjacka och kamma håret med samma brylkräm som 1957, då de diskuterade vem som var bäst, Elvis eller Tommy?

Varför skulle annars en viss låt av Bob Dylan, inlyssnad på en dålig radioapparat i en källare 1965, i denna stund påverka hur en nypensionerad kvinna tänker rösta i riksdagsvalet? Eller en upplevelse på ett dansgolv på Ibiza 1989 leda till att Jonas, 48, fortfarande tar LSD en gång vartannat år när han vill känna sig riktigt crazy?

Och varför skulle annars varenda svensk gängkriminell värd namnet kunna citera åtminstone ett dussin repliker ur Al Pacinos gangsterepos ”Scarface” från 1983?

Nej, det är klart att man kan bli påverkad, och därigenom också kanske kriminell, av musik, film, litteratur och till och med balett. Om den inte lyckas få oss att förändra vårt liv det allra minsta är det dålig, ytlig, helt meningslös kultur.

Det är alltså inte stridsfrågan. Och det betyder inte att kulturen ska inskränkas, kvävas, censureras. Det viktiga är nämligen att vi som fria människor har förmånen att välja vad kulturen får oss att göra. Det är ett minimikrav på oss att vi som autonoma, fria människor ska klara att se ”Pulp fiction” eller lyssna på Einár utan att vi omedelbart skuttar ut och rånar ett kafé eller en värdetransport.

Gör vi det ändå – ja, då ska vi, och inte kulturskaparen, straffas för det. För det är bara vårt, och inte kulturskaparens, fel.