Erik Helmerson: Ett liv i munkarnas himmelska tystnad känns snart bättre än detta ljudhelvete

Irländaren Paddy O'Connell dör när han är 27 och ringer på klostrets dörrklocka. I samma stund som han kliver över portens tröskel återföds han. Paddy O'Connell är borta för alltid. I hans ställe lever Broder Leo – O'Connells munknamn – och hans liv är revolutionerande annorlunda.

Kartusianerna kan kallas för kristenhetens främlingslegion. Många skulle hävda att det är den mest stränga av alla munk- och nunneordnar. Förutom tideböner, sträng fasta, kyla, fukt samt sömn som varje natt avbryts för bön bygger ordens spiritualitet på två nyckelbegrepp: ensamhet och tystnad.

Bröderna och systrarna tillbringar nästan all tid i sin cell där de lever efter ett kärvt schema: böner, religiösa studier, arbete och kontemplation. I tystnaden går de allt längre in i sitt eget hjärta, där de är övertygade om att Gud väntar på dem. De vakar för oss alla, som Jesus har sagt åt dem: ”Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer.”

Flera påvar har försökt mildra kartusianernas klosterregel. Munkarna har stått emot efter bästa förmåga. Själva tanken på att livet i cellen skulle bli bara en aning mindre motsträvigt tycks fylla de flesta kartusianer med panik.

Det är tystnaden som brukar knäcka folk. Den holländska journalisten Leo Fijen stod knappt ut ett dygn i sin kartusiancell. Tystnaden ”kryper in in i alla dina fibrer och i alla ditt hjärtas hörn”, skriver han. ”Du kan inte fly. Det finns ingen spegel på väggen, ändå stirrar du på dig själv varje sekund.”

När munkarna någon gång får samtala tycks många av favorithistorierna kretsa kring någon stackars hoppfull novis som klappat på porten, full av självförtroende, men som sedan flytt i panik över murarna så fort han fått en chans. Kartusianerna är inte för alla.

Paddy O'Connell förblir trots allt i klostrets tystnad. Men av de fem novismunkar som vi möter i Nancy Klein Maguires bok ”An infinity of little hours” från 2006 är han den enda. De andra orkar inte, de droppar av, liksom 80 procent av alla som söker sig till orden, till den oändliga raden av tideböner och den ständiga tystnaden.

Jag tror kanske inte att antalet sökande till kartusianorden har ökat i takt med att vårt samhälle blivit bullrigare. Däremot är jag övertygad om att lightvarianten, de tysta reträtterna, har blivit populärare. För populära är de – en sökning vittnar om stor efterfrågan på såväl kristna retreats som sådana präglade av yoga och mindfulness.

Till och med längst ut på Måseskär dit du flytt för att höra dina andetag dränks de av glassbilens tortyrtrudelutt.

Och bullrigt är samhället. Vad är det för ljudhelvete vi konstruerat? Det är skyltfönster med musik, pladdrande poddar, reklamjinglar, barn som springer och brölar rätt ut som miniatyrvikingar i färd med att storma grannbyn. Det är mobiler som används med högtalare – så vet du att du är psykopat, vi har hela listan – och till och med längst ut på Måseskär dit du flytt för att höra dina andetag dränks de av glassbilens tortyrtrudelutt.

Ljudpersonen vinner per definition alltid över tystnadspersonen. Min tystnad kan aldrig störa hans mobilsamtal.

Men åtminstone i hemmet är det stilla? Nej, där piper ugnen, kylskåpet mullrar och varenda apparat märker när du sätter dig ner med en bok och tycker sig svartsjukt ha rätt att kräva din fulla uppmärksamhet.

Och kanske är det så att vi som behöver tystnad är en minoritet? Den minimala minoritet av minoriteten som valt att bli eremitmunkar har bara gått så långt som det är möjligt.

Och jag klandrar dem inte. Jag skulle aldrig klara en vecka av deras liv. Men när jag läser ”An infinity of little hours” blir jag ändå nyfiken. Hur skulle det vara att gå in i den totala tystnaden, att ständigt hålla vakt i natten, ”som herdarna i Betlehem”? Hur vore det att iaktta den monumentala tystnad som munkarna tror är en förutsättning för att Guds viskande stämma till slut ska tränga igenom någon av hjärtats små sprickor?

Jag blir avundsjuk på dem.

Och Gud eller inte: Hur lär vi känna oss själva i en miljö där vi aldrig får möjlighet att lyssna till våra egna tankar?