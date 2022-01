Erik Helmerson: Facebook gör oss alla till nynarcissister

”Eget beröm luktar illa”, fick jag höra som liten. Det är ord från en annan tid. Min föräldrageneration var född på 1930- och 40-talen, en tid då den svenska och skandinaviska normen för vad en människa kunde säga om sig själv var… aningen strängare än i dag.

Det är ingen slump att Aksel Sandemoses roman ”En flykting korsar sitt spår” utkom 1933. Där formulerades Jantelagen, som inleds med den uttjatade sentensen ”Du skall inte tro att du är något”.

Under min uppväxt var det bara amerikaner som skröt om sig själva. ”Jag började med två tomma fickor och nu är jag chef för Wisconsins tredje största avgasrörskrökarbolag” var ord att skratta åt (och förakta). En svensk på samma position förväntades snarast förneka all kännedom om företaget i fråga och först under tortyr erkänna att jo, okej, jag är väl kanske något av en vd, eftersom du tjatar så.

Sedan dess har en del hänt med de svenska normerna för eget beröm, på gott och ont. Jag tar den enkla vägen och skyller detta, som det mesta eländet, på sociala medier. Är det bara jag som har känslan att Facebook, Instagram, Twitter och Tiktok har förvandlat oss alla till nynarcissister? Eller snarare: uppmärksamhetstörstande barn?

För vad är det för saker vi lägger ut? Vädjanden om erkännande och beundran. Titta på mig! Titta vad jag har gjort, läs vad jag har skrivit! Här är en bild på mig – är jag inte fin?

Och titta vad långt jag har sprungit, och vad snabbt det gick! Vet ni en tokig sak som jag sa en gång? Jag kan en jätterolig historia, här är den. Buhuu, det är synd om mig! Vet ni – han där, han är jättedum, visst?

Kanske har de sociala medierna blottat en sanning om oss människor: Vi går aldrig ur grundskolan. Vi har samma bekräftelsebehov, samma vilja att ingå i det rätta gänget, samma sorgliga strävan av att vara snygga – tänk bara på Ann Heberleins och Åsa Linderborgs uppmärksammade novembertexter om kroppens förfall.

Och samtidigt, en lustig paradox: Vi har också förvandlats till varandras föräldrar, som förväntas lyssna tålmodigt, nicka vänligt och ge vårt erkännande i form av upptummar och hjärtan: Ja, du är finast i världen, du springer jättefort, din historia var mycket rolig och du har rätt – de där som du pekade på är verkligen spritt språngande idioter.

Men det är inte bara de sociala mediernas fel. Redan den legendariska DN-kåsören Red Top (Lennart Nyblom, 1915–1994) kunde konstatera att han inte bodde i Jante längre, med en egen version av det gamla citatet:

”Eget beröm luktar PR.”