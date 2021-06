Erik Helmerson: Fler måste lära sig det som räddade Christian Eriksens liv

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker. Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer.”

De ofta citerade raderna av Alf Henrikson passade så bra på lördagens EM-match mellan Danmark och Finland. Tiden hejdade sig bildligt och bokstavligt när spelet bröts och den danske mittfältaren Christian Eriksen kämpade för sitt liv i gräset.

Dagen efter står det klart att det var den snabba behandlingen som räddade Eriksens liv sedan hans hjärta stannat. Hans andningsvägar säkrades. Han fick korrekt HLR, hjärt-lungräddning. Det fanns en hjärtstartare i närheten, och människor som kunde använda den.

Få saker är så falska i filmens värld som just hjärt-lungräddning.

Bilderna var sällsynt dramatiska samtidigt som de visade något som sker varje dag. På ett dygn drabbas 25 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Efter tio minuter utan behandling är chansen att överleva mycket liten. Det tar i genomsnitt elva minuter för en ambulans att komma fram efter larm.

Få saker är så falska i filmens värld som just HLR. Några tryck på bröstkorgen, ett rop av typen ”Hang in there, Dennis” och så flyger den nyss döda upp som gubben i lådan.

Det finns gott om utbildningsmaterial om hur det verkligen ska gå till. I korthet, enligt HLR-rådet: Larma 112. Tryck ned bröstkorgen minst 5 centimeter. Håll en takt av 100–120 tryck/minut. Tryck 30 gånger. Öppna luftvägen. Gör två inblåsningar med mun mot mun-metoden. Upprepa tills hjälp anländer eller personen andas normalt.

Det finns kurser. Fler borde gå dem.

Jag är generellt skeptisk när folk säger att det ena eller andra borde bli obligatoriskt i skolan, ämneskunskapen är viktig nog. Men att behärska HLR kan göra skillnaden mellan att stå skräckslaget stel och att rädda livet på en bästa vän eller förälder som plötsligt sjunker ner framför en och slutar andas.

Det enda vi verkligen kan vänta oss är att förr eller senare sker det alldeles oväntade.