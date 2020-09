Erik Helmerson: Förbjud inte koranbränning – bara ignorera den

För 36 år sedan släppte Liverpoolbandet Frankie goes to Hollywood singeln ”Two tribes”, av Wikipedia utnämnd till ”en fenomenal succé”. Tolvtumsversionen innehåller en rad som har stannat hos mig sedan 1984: ”Just think of it – war breaks out and nobody turns up.”

Nu planerade alltså den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan att bränna koraner i Stockholmsförorter till helgen. Han fick blodad tand av reaktionen i Malmö när det sist begav sig. Det upplopp som följde var lätt för islamhatare att använda som belägg för att muslimer är våldsamma yttrandefrihetsfiender, oavsett hur troende de som brände bilar och kastade sten verkligen var.

Tänk att det ska vara så enkelt att gillra en framgångsrik fälla. Paludan fick precis som han ville och berättar det till och med själv. ”Det var som jag tänkt det skulle bli. Det som hände i Rosengård, de som inte gillade vår politik, det hade jag väntat mig”, säger han till Kvällsposten.

Han får medhåll av medieforskaren Tina Askanius. Paludan ”lever på rubrikerna och ... ju fler brinnande bilar desto bättre”, säger hon till TT.

Askanius berättar att Rasmus Paludan var den tredje mest omtalade politikern under den senaste danska valrörelsen. Ändå fick hans parti Stram kurs inte ens 2 procent av rösterna. Det kan vara en orsak till att han nu blickar mot Sverige; danskarna börjar bli mer likgiltiga till hans provokationer.

Och där kommer gamla Frankie goes to Hollywood in. Jag ser en bild av hur en grupp unga män ilsket kurar på ett höstblåsigt förortstorg. De har en bok i handen, viftar med tändstickor, försöker få elden att ta sig. Så brinner det lite – hurra! De ser sig stolta omkring. Men runt dem är det tomt. Grönsaksförsäljarna huttrar med potatiskalla händer, på andra sidan torget en mamma som skjuter sin barnvagn mot vinden. Innehavaren till klädbutiken hissar ner metalljalusierna och det stora vemodet börjar så sakta rulla in.

Utan stenkastare, utan poliser och därmed förhoppningsvis också utan medieskaror.

Det måste inte alls vara förbjudet att bränna Koranen eller några andra skrifter. Inte heller måste man på vaga grunder neka Rasmus Paludan att resa in i Sverige. Polisens besked på torsdagseftermiddagen att neka tillstånd till hans ”manifestation” i helgen sker också med en mycket märklig motivering:

”Konflikt- och våldsläget i flera av de förorter som nämns i ansökan är mycket höga och information om manifestationen är vida spridd till allmänheten, och i vissa miljöer förespråkas våld”, skriver polisen. Men att en motdemonstration kan bli våldsam får förstås inte vara skäl att stoppa den ursprungliga demonstrationen.

Att inskränka yttrande- och rörelsefriheten är drakoniska åtgärder som mest hör diktaturer till och som bara ska tas till i yttersta nödfall.

Det finns effektivare metoder. Om kriget bryter ut men ingen dyker upp blir alltihop inställt. Krigarna skulle se rätt snopna ut i ensamhetens tystnad, med sina tändstickor och arga ögon.