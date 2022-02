Erik Helmerson: Först fick gayvärlden inte finnas – sedan fick den bara offerroller

Nyligen beskrev Jonas Gardell på Facebook den kväll år 1996 då han vann en Guldbagge för filmen ”Pensionat Oskar”. Han glädjekysste Mark Levengood i tv, och dagen efter kunde han läsa rubrikerna ”Bögkyssen” och ”Guldbögen”.

Filmen ”G – som i gemenskap” kom 1983 och denne skribent var bullseye för filmens målgruppstavla. Alla på min skola såg den. Och alla kunde härma den roliga bögen Kristoffer, spelad av Magnus Uggla: ”Haru inte SNACKA me morsan än?!”

”Den välartade Kim företar sig (inte) något mer dramatiskt än att vara förälskad i Mia – samtidigt som han genom sin dragning till en manlig klubbägare misstänks för homosexualitet”, skrev DN i en tidstypisk recension. Som om den välartade Kim på grund av misstankarna när som helst kunde gripas av heteropolisen.

Nu var det visserligen 1944 som homosexualitet slutade vara ett brott i Sverige. Men vid premiären för ”G” var det bara fyra år sedan det slutade att klassas som sjukdom.

Mycket har hänt. På fredag är det premiär för filmen ”Fördom & stolthet – en queer filmhistoria” som sveper genom hundra år av svensk film med hbtq-tema. Eller mer än hundra år; filmen tar avstamp i ”Vingarne” från 1916, en produktion där såväl regissören (Mauritz Stiller) som en av stjärnorna (Nils Asther) var homosexuella.

Filmens tema är Ikaros, men undertexten är Ganymedes, den vackre yngling som blir bortförd till Olympen av Zeus, förvandlad till en örn. Referenserna måste ha gått heterobesökare komplett förbi. Men de togs girigt upp av den hbtq-publik som kunde tyda koderna och se blinkningarna till deras eget liv.

Koder, undertext och skuggliv: se där ett tema för ”Fördom & stolthet”, och för hela den svenska queerfilmen långt in på 1990-talet.

För många homosexuella kan fortfarande en offentlig kyss inte bara ge homofoba rubriker utan dödsstraff.

Det är svårt att tänka sig många större populärkulturella förändringar i västvärlden än gestaltningen av hbtq-teman på film. Och efter en mycket trög start har det börjat gå snabbt.

1950-talet såg en svit filmer som visserligen öppet tog upp homosexuella teman, men där det ofta fanns en hotfull klangbotten; akta dig, du blir korrumperad.

Så kom ambivalensen hos Ingmar Bergman och propagandan hos Vilgot Sjöman. Politiken på 1970-talet, filmen ”G” på 1980-talet. Och så: ”Änglagård”. Vi skriver 1992.

”Jag tror att jag är en av de första homosexuella karaktärer som inte beskrivs som offer”, säger Rikard Wolff (1958–2017) om filmen i en fin intervju i ”Fördom & stolthet”. Det är ytterligare sex år till ”Fucking Åmål”, när den svenska hbtq-filmen får sitt mästerverk. I år är en av de stora Oscarsfavoriterna – tolv nomineringar – ”The power of the dog”, en western med tydligt underliggande gaytema.

På en del medverkande i ”Fördom & stolthet” låter det närmast som att kampen nu är över – åtminstone vad gäller tabut med skildring av homo- och bisexualitet i svensk och västlig film. ”Vi har kommit ganska långt när vi pratar om sexualitet, men inte när det gäller identitet”, säger skådespelaren Saga Becker om det senaste decenniets filmer med trans- och queertema.

I tider av kinesisk ekonomisk och rysk militär maktutövning är det lätt att glömma den mjuka makt som fortfarande utmärker de liberala demokratierna. Det är talande att en av de sista filmer som tas upp i ”Fördom & stolthet” är ”And then we danced”, en svensk-georgisk film om kärleken mellan två manliga dansare. Filmen mötte hårda protester i Georgien, såväl från kyrkan som från andra konservativa grupper.

Det är långt kvar. Få skulle hävda att Sverige och västvärlden är jämlik vad gäller till exempel sexualitet, identitet och etnicitet. Och framför allt: det är fortfarande en minoritet av världens länder där det i dag är möjligt att tänka sig en ”And then we danced”, en ”The power of the dog” eller ens en ”Fucking Åmål”.

För många homosexuella kan fortfarande en offentlig kyss inte bara ge homofoba rubriker utan dödsstraff.

I längden trumfar frihet våld. Värderingar kan förändras. När auktoritära ledare använder hbtq-rättigheter som exempel på västlig dekadens och det egna systemets överlägsenhet bär det mer drag av dödsryckningar än av dråpslag.

Läs fler texter av Erik Helmerson