Erik Helmerson: Gör slut med Trump – inte med alla som röstar på honom

USA-valet 2020

”If you have a racist friend”, sjöng det brittiska bandet The Special AKA för vad som känns som en livstid sedan, ”now is the time, now is the time for your friendship to end”.

Den refrängen är lätt att falla in i. Rasister dömer ut människan efter egenskaper hon inte kan påverka. De är ofta oemottagliga för argument. Rasism är dödens ideologi. Den som klipper med en rasistisk vän får gärna fortsätta att vara vän med mig.

På onsdagen retweetade den amerikanska r&b-artisten Kehlani budskapet ”Vi är inte vänner om du stödjer Donald Trump och jag menar det”.

Kehlani är inte ensam om den åsikten. I skrivande stund har hon fått medhåll av 217.000 twittrare. Det faller också ett tätt höstregn av vittnesmål om den ökande polariseringen i världen i allmänhet och USA i synnerhet. För ett par år sedan svarade 73 procent av amerikanerna i en opinionsundersökning att tonen i det politiska samtalet ”uppmuntrade till våld”.

En annan studie visar att amerikanerna inte har mycket emot att umgås med människor av annat etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning. När det kommer till politiska motståndare sjunker däremot siffran kraftigt. Märk väl: Dessa mätningar gjordes långt före årets valrörelse och valets pågående efterskalv. I dag vågar jag inte tänka på hur det ser ut.

Donald Trump är en amoralisk narcissist som spottar på demokratin. Det betyder inte att alla hans väljare är och gör det.

USA brukade klyschigt kallas smältdegel, men nu är landet snarare en gryta där ingredienserna skär sig i stället för att koka samman. Samtidigt kommer republikaner och demokrater fortsätta att bo i husen och lägenheterna intill varandra. De kommer att fortsätta gå i samma skola, arbeta på samma kontor, spela i samma basebollag.

Ska de kunna utveckla samhället och lösa politiska problem tillsammans måste de kunna prata med varandra och framför allt lyssna på varandra. Man lyssnar mer på sina vänner. Att då drastiskt och dramatiskt göra slut med den del av sin vänkrets som har andra politiska åsikter är knappast konstruktivt. Allt är heller inte politik.

Donald Trump är en amoralisk narcissist som spottar på demokratin. Det betyder inte att alla hans väljare är och gör det. Den som djupt misstror Demokraternas politik eller Joe Bidens person hade tyvärr ingen annan kandidat än Trump att rösta på.

Extremister är ofta som rättshaverister, de har ett tema som de maniskt återkommer till vilket gör dem rätt hopplösa som middags- eller barsällskap. Om Kehlani uppmanat till att bryta med rasistiska och extremistiska vänner – eller med Donald Trump – hade jag förstått henne. Men om ett helt land drabbas av tron att man inte kan vara vän med den som tycker annorlunda är det en väl upptrampad väg till inbördeskrig.