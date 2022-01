Erik Helmerson: Häng med till Boris Johnsons partyparti

Medan Storbritannien pressades av coronarestriktioner ägnade sig premiärministern och hans partikamrater i Tories åt en veritabel svärm av blöta aktiviteter, nu vällustigt listade av brittisk press. Till och med lever-ömma veteraner från 1970-talets discoår i New York måste titta med avund på de konservativas festfrekvens under covidpandemin. Här är några av höjdpunkterna i partypartiet:

15 maj 2020: Ost- och vinfest i trädgården på 10 Downing Street. Boris Johnson med fru gnaskar ost medan minst ett dussin andra ses med flaskor. Samtidigt får britterna bara träffa en person utanför hushållet.

20 maj 2020: Ny fest, samma adress. ”Gör det bästa av det fina vädret”, skriver Johnsons assistent på inbjudan – som ska ha gått ut till över 100 personer. ”Bring your own booze!”

19 juni 2020: Premiärministerns födelsedag. Hurra! Tårta serveras. Det skålas för imperiet och för varann. 30 personer festar inomhus, restriktionerna tillåter sex – utomhus. Den 25 januari 2022 fälls vad som kan bli ett bevingat uttryck när Torypolitikern Conor Burns säger till Channel 4 att Boris Johnson i själva verket blivit utsatt för ”bakhåll med tårta”.

27 november 2020: På en avskedsfest för en medarbetare håller premiärministern ett säkert uppskattat tal där han bland annat konstaterar hur trångt det är i rummet. Samtidigt: I Storbritannien är det förbjudet med inomhustillställningar. Ute får man bara umgås med en person. Pubar, krogar och affärer är stängda.

11 december 2020: Nu börjar det likna något! Ett vinkylskåp levereras till 10 Downing Street. 34 flaskor får plats, syftet är att de anställda ska få ”lätta på trycket”.

”Är ost och vin okej? Det var ett affärsmöte! Spelas detta in?”

14 december 2020: Håhå! Ett foto i The Times visar buffémat, åtskilliga drycker och Boris Johnsons partifolk ”på festligt humör” i partihögkvarteret.

15 december 2020: Det ökända julquizzet, lett av premiärministern, skulle ha skett via video, men anställda samlas ändå, iklädda glitter och tomteluvor. London är under strikt lockdown, 459 dör samma dag med covid. Premiärministern leder frågesporten på skärm under ett porträtt av Margaret Thatcher.

17 december 2020: Bråda dagar. Julfest hos kabinettssekreteraren och avskedsdrinkar för – jo då, den förra chefen för insatsstyrkan mot covid.

18 december 2020: Julfest på 10 Downing Street? I en inspelning från en fejkad presskonferens skojar Johnsons talesperson Allegra Stratton om en fest som skulle ha hållits detta datum: ”Är ost och vin okej? Det var ett affärsmöte! Spelas detta in?” Samtidigt är miljoner julfester inställda och London har strikta karantänsregler. Dagen därpå annonserar premiärministern ännu hårdare restriktioner. Under hela december har London strängast möjliga lockdown, nivå 3, som i princip förbjuder allt inomhusumgänge med folk utanför det egna hushållet.

16 april 2021: Drottningen sörjer sin döda gemål prins Philip. Kvällen före begravningen sägs 10 Downing Street ha hållit två fester med dans och musik in på småtimmarna. Boris Johnsons ettårings gunga i trädgården uppges inte ha hållit för festligheterna.

Britterna ville ha en festprisse som inte var så bunden av trista politikerkonventioner. Det var precis vad de fick.