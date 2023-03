Erik Helmerson: I ett studentrum lever man loppan – under en kort period

I går var det dags för vårens högskoleprov. 72 000 hoppfulla försökte pressa sig igenom nålsögat och komma in på en utbildning. För dem som lyckas väntar nästa nålsöga: att hitta någonstans att bo.

I juli 2022 rapporterade SVT om en följetong utan slut – bristen på studentbostäder: ”Det är nästan det enda studenterna pratar om under höstterminen och många sover på soffor eller golv”, sa en representant för Uppsala studentkår.

Nyligen försökte regeringen fixa sängar till golvsovarna genom att ge Boverket ett uppdrag: gör det billigare att bygga studentbostäder med lättnader på byggkraven. Det kan handla om mindre bullerskydd, lägre krav på dagsljus och att inte alla studentrum måste vara rullstolsanpassade.

Goda nyheter? Knappast. Samma talesman för Uppsala studentkår är nu inte det minsta nöjd: ”Det är ett uselt förslag!”, säger han till SR. ”Varför ska just studenter acceptera att deras krav sänks mer? Vi bor redan sämst av alla människor.”

Att köpa en extra lampa och ibland använda hörselkåpor är kanske inte för mycket begärt av en glad student.

Förutom att barnrika betongförortsfamiljer och papperslösa kan tänkas protestera mot den beskrivningen finns andra invändningar. Varför just studenter? För att de är just studenter. I ett studentrum festar man, kliver i gamla pizzakartonger, panikpluggar i en halvtimme och bedriver allmän skörlevnad – under en kort period, ofta för kort eftersom den är livets bästa. Måste man dessutom uppfylla samtliga byråkratiska byggnormer under himlen?

Självklart ska funktionshindrade kunna plugga som alla andra, och självklart finns gränser även här. Men att köpa en extra lampa och ibland använda hörselkåpor är kanske inte för mycket begärt av en glad student vars hjärta än klappar med friska slag?

Vi svenskar snubblar verkligen över varandra för att göra det bästa till det godas fiende. Kan inte varje student få bo i en tyst bubbla med flödande dagsljus? Då är det bättre att det inte byggs alls.

