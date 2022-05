Erik Helmerson: Ja, Europa är i krig – men glittra för Ukraina på lördag!

Det pågår alltid en Eurovision-deltävling någonstans, ändå blev jag överraskad. Det ska avgöras denna vecka alltså? I söndags var det stor schlagerfest i Turin, meddelade Carolina Norén som kommenterat evenemanget i Sveriges Radio sedan Evert Taube kom trea med ”Byssan lull” 1921. Svenska Cornelia Jakobs fick många frågor på röda mattan som var turkos.

Först blev jag närmast provocerad. Vänta nu. Europa är i krig. Putin bombar Mariupol och vi ska dra på oss glitterkostymen, sjunga ”diggiloo diggilej, jag har en tjej i Bombay”, ge douze points till the Former Republic of Babylonia och låtsas som ingenting?

Men så tänkte jag: Ja, det kanske är exakt vad vi ska göra.

Som all ungfolkpartistisk förnumstighet innehåller det ett korn av sanning.

Det är klart att det alltid finns en viss ungfolkpartistisk förnumstighet i att säga att vi ska fortsätta som vanligt och inte ge vika för terror eller krigsmaskineri. ”Om vi inte röstar på Norge på lördag har Putin vunnit…”

Men som all ungfolkpartistisk förnumstighet innehåller det ett korn av sanning. Två dagar efter att det stod klart att Kalush Orchestra skulle representera Ukraina inleddes det ryska anfallet. Bandet har fått specialtillstånd att lämna landet för Eurovision, trots att de är i vapenför ålder. En av dem har ändå valt att stanna och slåss.

”Vi tror att alla segrar, i alla avseenden, skulle vara mycket viktiga för Ukraina i dessa dagar”, säger bandets frontman Oleh Psiuk till Eurovisions hemsida.

Och ja: Varje krig har haft sina kulturella motståndshandlingar. Goyas måleri under Napoleonkrigen, Picassos ”Guernica”, Londonteatrarna som höll matinéföreställning under Blitzen med murbruk duggande från taket, alla dessa låtar, filmer, böcker som ändrade världens syn på Vietnamkriget.

”Vi är hedrade att vara här och representera vårt land”, säger Oleh Psiuk. Det räcker så. Jag glittrar gärna för Ukraina på lördag.