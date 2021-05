Ledare: Erik Helmerson: Juholt är en stjärna som ambassadör, men ett svart hål som partiledare

En vanlig fråga kring politiken lyder: ”Vilken partiledare skulle du helst ta en öl med?” Den var lättare att besvara innan Jonas Sjöstedt (V) slutade. Men att det vore trevligt att prata favoritfilmer, semesterplaner och kärleksbekymmer med Sjöstedt betyder inte att man vill se honom som högste ansvarig för Sveriges statsbudget, näringspolitik och försvar.

Tom Alandhs SVT-dokumentär ”Partiledaren som klev ut ur kylan” (finns på SVT Play, tablåpremiär den 2 juni) avslöjar något vi redan vet: Den förre S-partiledaren Håkan Juholt är en mycket trevlig prick. Ibland är det som att Alandh gjort en kampanjfilm för presidentkandidat Juholt: han är formligen insvept i dalahästar, isterband och anekdoter om farmors lingongrädde.

Och han är så vanlig: Som ambassadör på Island hade han, förstår vi, kunnat vada fram genom tjänstefolk. I stället står han där själv och brer ambassadens mingelmackor eller hukar koncentrerat över strykbrädan medan strumporna på torklinan smeker hans panna. ”Alla vet vem Håkan är här”, ler andra ambassadsekreterare Lena Stark. ”Sill öppnar dörrar!”, myser Juholt själv.

Det är troligt att detta är en sann bild. Den andra bilden som Juholt förmedlar, och som Alandh inte försöker punktera, är betydligt mer problematisk.

Håkan Juholt valdes till Socialdemokraternas partiledare på extrakongressen den 25 mars 2011. ”Inga experiment, skulle kunna vara Juholts paroll”, skrev DN:s ledarsida. Jo tack. Tre dagar senare kom den första skandalrubriken: ”Juholts flickvän dömd för bedrägeri”. Det skulle inte bli mycket roligare än så.

”Vad var det egentligen som hände under hans 303 dagar som partiledare?” frågar Alandh. Då är det 16 minuter kvar av filmen. Bara smulor av Juholts klavertramp får plats. Det är Libyen, trasslet med hyresbidrag och dry martini i Turkiet, sedan är det avsnittet slut och vi kan börja prata om Elvis i stället.

Det är, för att utrycka det milt, mycket som hamnar utanför programtiden.

Desto mer tid läggs på Håkan Juholts egen syn på varför han egentligen fick gå. ”Jag var nog sannolikt dömd från början.” ”Jag kom från Småland och skulle direkt beskrivas som en clown.” ”Jag var enkel att komma åt genom att jag haltar lite, är överviktig, har mustasch, talar rotvälska.”

Ursäkta? Är det inte snarare så att svenska väljare tenderar att vara uppskattande och förlåtande just inför en enkel person från bygden, och extra misstänksamma mot stroppiga 08:or? För Juholts efterträdare Stefan Löfven var småstadsauran inget hinder, tvärtom. När Annie Lööf svingar sin småländska på ”fössta tossdan i mass” har jag aldrig hört någon fnysa om rotvälska.

”De kände: Honom kommer vi bara åt genom att förlöjliga honom”, spekulerar Juholt om sig själv. ”Vi kommer inte åt hans ideologiska övertygelse, hans energi och kraft, hans folklighet, att människor faktiskt bryr sig om honom.” Jo, han säger faktiskt så. Och just där blir man påmind om ett särskilt sentimentalt, självsmekande drag som garanterat legat honom mer i fatet än hans småländska härkomst.

Under Juholts tid som partiledare rämnade bilden av S som ett parti av kompetens och ansvar. Opinionssiffrorna tycktes inte ha någon botten. Stora delar av partiet tog avstånd från sin ledare och tycktes närmast gripna av panik inför katastrofen.

Ganska snart efter hans avgång hände något. Inom delar av rörelsen började Juholt ses som något av en missförstådd hjälte som närmast utsatts för en dolkstöt i ryggen från partiets intrigerande högerfalang. Men med frälsare är det så att det inte spelar någon roll vilka egenskaper de faktiskt besitter, man fyller dem med sina egna drömmar.

Håkan Juholts värme, nyfikenhet, passion och förmåga att bli omtyckt kan ingen ta ifrån honom. Han var en udda partiledare som bar hjärtat utanpå skjortbröstet. Alandh filmar honom på Ikea i Reykjavik: ”Most welcome to Swedish fika! We are promoting Sweden!” Man känner att han är gjord för jobbet och önskar honom all lycka som ny ambassadör i Sydafrika.

Men inte som partiledare. I synnerhet inte som statsminister.