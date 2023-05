Erik Helmerson: Kanske är problemet att Postnord hatar våra brev

Logga in

Jobbigt läge för Tycko Strandgård, 83, i Gällivare. Som DN berättar fick han ingen post på fyra månader. Inga batterier till hörapparaten, inga gratulations- och julkort, inte den faktura vars uteblivna betalning ledde till inkassokrav.

Problemet löste sig inte förrän Strandgård fick tag på brevbäraren i trappuppgången. ”Någon (på Postnord) ska ha tryckt på fel knapp eller så”, säger han. ”Det duger inte.”

Det gör ju inte det. Statliga Postnord har enorma problem med att ge oss våra brev. Bolaget klarar inte grundkravet – minst 95 procent av breven ska levereras i tid. Miljontals brev är sena varje år.

Och vid årsskiftet höjdes portot och i januari kom utredningsförslaget att det kanske räcker med post inom tre dagar i stället för två.

Låter det inte oerhört mycket coolare än verksamheten ”ge folk deras post”?

Jag undrar om inte grundproblemet är enkelt: Kanske hatar Postnord att dela ut post? På hemsidan presenterar sig företaget som ”den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar”. I avsnittet ”Karriär” (bara på engelska) slås fast att Postnords kärnverksamhet är ”to be a leader in parcel distribution and e-commerce”.

I DN-artikeln om Tycko Strandgård och hans uteblivna hörapparat säger Postnord att de hoppas att en ”stor omorganisation” ska förbättra situationen: ”Det gör att vi kan fokusera på breven på ett helt annat sätt”, säger brevchefen Bea Andreasson Lindberg.

Detta vill jag gärna se innan jag tror det. Jag delar sällan hr-avdelningars religiösa tilltro till omorganisationens makt att lösa alla problem. Risken är att de gladaste inte blir kunderna utan de konsulter som dragit upp strategin för omorganisationen.

I dag ökar reklamationerna mot Postnord, medan förtroendet sjunker. Att postutdelningen fungerar i hela landet är en av statens kärnuppgifter, så i grunden är det förtroendet för staten som svajar. Det är ett problem som är svårt att lösa med aldrig så välplanerade omorganisationer.