Erik Helmerson: Kära pessimister, jorden går nog inte under den här gången heller

De som påstår att jordens undergång är nära är ofta antingen knäppskallar eller tråkmånsar. Till den första kategorin hör domedagsprofeter, gärna religiösa, som hittar ett datum, samlar sin sekt – ett av budorden brukar vara att ha mycket sex med ledaren – och ställer timern. När klockan slår noll hittar de först en fantasifull förklaring till varför solen gick upp igen, därefter ett nytt datum.

Filosofen Bertrand Russell var definitivt ingen knäppskalle – han kallas ibland världens intelligentaste man – men jag låter det vara osagt hur rolig han var på fester. År 1950 skrev han uppsatsen ”Mänsklighetens framtid” som handlade om att före år 2000 var vi alla körda.

Antingen skulle allt liv på jorden upphöra, mänskligheten nedfalla i barbari eller en världsregering med monopol på ”krigsvapen” ta över showen.

Med facit i hand fick Russells teori sälla sig till en lång rad domedagsprofetior som slagit fel. De tidigaste romarna gav sin egen civilisation 120 år eftersom 12 örnar flugit över stadsgrundaren Romulus huvud. Den helige Martin av Tours (inspiratör till Mårten gås) trodde på jordens undergång före år 400.

Såväl år 1000 som 2000 sågs av många som ett jämnt och fint datum för mänskligheten att avgå och en assyrisk lertavla slog redan 2800 f Kr fast att det fanns tecken på att jorden raskt skyndade mot sin död.

”Efter mig syndafloden” ger paradoxalt nog någon sorts tröst.

Men på vad beror denna pessimism? Den amerikanska neurobiologen Shmuel Lissek menar att rädslan för undergången är djupt präntad hos de flesta däggdjur och att den har en evolutionär funktion: Ju räddare, desto större chans att du överlever. Vi finner dessutom tröst i att omge oss med likasinnade pessimister, vilket förklarar populariteten hos sajter som deklarerar den svenska systemkollapsen.

Min egen teori, säkert föga originell, är att många människor dessutom är så narcissistiska att de inte står ut med tanken att världen fortsätter när de själva inte gör det. ”Efter mig syndafloden” ger paradoxalt nog någon sorts tröst.

Ingen har väl direkt påstått att coronapandemin skulle innebära jordens undergång. Desto fler sjunger med i den gamla R.E.M-refrängen: ”It's the end of the world as we know it”. Covid kommer att leda till att vi slutar resa, slutar handhälsa, slutar krama okända. Ledsen, men jag tror inte på det. Om det är en sak man kan säga om oss människor är det att vi har en förmåga att studsa tillbaka.

”Så blev det åter fart och ras, och buller och affärer” skrev redan Nils Ferlin i sin dikt ”Den stora kometen”. Den handlar om att jorden inte gick under – den gången heller.